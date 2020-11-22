  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yozgat İl Kongresi'ne katıldı
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yozgat İl Kongresi'ne katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:43:02 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yozgat İl Kongresi'ne katıldı

YOZGAT (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Yozgat İl Kongresi'ne katıldı.

Babacan, Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de siyasetin 9 Mart 2020'de DEVA Partisi'nin kurulmasıyla yepyeni bir soluk kazandığını söyledi.

Türkiye'nin birbirinden güzel renklerinin partilerinin çatısı altında bir araya gelmeye başladığını aktaran Ali Babacan, "Aylardır il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy teşkilatlanıyoruz. Gittiğimiz her yerde insanların beklentisini görüyoruz, hissediyoruz. Ülkemiz karanlık zamanlardan geçerken hepimizin DEVA'sını kurduk." dedi.

Babacan, hükümetin sosyal yardımlarla, sosyal desteklerle, desteğe ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını az da olsa karşılamaya çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sanki kendi keselerinden lütuf dağıtıyor gibi yapıyorlar bu işi. Yardım yaparken hemen parti logosu. Halbuki o yardımların hepsi sizlerin ödediği vergilerden toplanan paralarla tekrar bu ihtiyacı olan kesime dağıtılıyor. Şöyle de bir hava oluşturmaya çalışıyorlar, 'Bakın, biz gidersek bu yardımlar kesilir'. Tabii iktidar partisi teşkilatı da bu konuda aktif. Kime yardım verilecek, ne kadar verilecek, vatandaşlarımızı bu yardımların kesilmesiyle korkutuyorlar. Halkımız müsterih olsun. Biz bunların yaptığından çok daha fazlasını yaparız. Biz işin başına geldiğimizde ülke topyekun zenginleşir. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın zaten sayısı azalır. Ülkeyi yönetmek, vatandaşları önce yardıma muhtaç duruma düşürüp ondan sonra onlara verdiğiniz destekle övünmek değildir."

Kongrenin ardından patisinin il binasının açılışını gerçekleştiren Ali Babacan, esnafı da ziyaret etti.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan
Gündem

Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan

CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz'ün ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden ile ilgili yaptığı açıklamada "Beklentimiz Türk demokrasisi vurgusu yapm..
Ökten Hoca’yı dualarla andık
Gündem

Ökten Hoca’yı dualarla andık

Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Mahmut Celale..
İmzalar atıldı! Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi belli oldu
Dünya

İmzalar atıldı! Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi belli oldu

Cezayir Hava Kuvvetleri, Rus yapımı Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi oldu. Cezayir, 14 adet Su-57 için Rusya ile 2 milyar dolar değerinde ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay