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Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Düzce İl Kongresi'ne katıldı
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Düzce İl Kongresi'ne katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:01:58 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Düzce İl Kongresi'ne katıldı

DÜZCE (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugün 40'ıncı il kongremizde umudu büyütüyoruz. Ülkemizin her yerinde filizleniyoruz." dedi.

Partisinin düğün salonunda düzenlenen Düzce 1. Olağan İl Kongresi'ne katılan Babacan, kurulduktan hemen sonra hızlı şekilde teşkilatlandıklarını belirtti.

Ülkenin kötü gidişatından kurtulması için DEVA'ya ihtiyaç olduğunu söyleyen Babacan, şöyle konuştu:

"Bu kurak topraklara damla damla yaydığımız umudu yeşerteceğiz.' demiştik. Bugün 40'ıncı kongremizde umudu büyütüyoruz. Ülkemizin her yerinde filizleniyoruz. Adeta rekor kıran bir hızla ülkemizin her tarafına erişen Demokrasi ve Atılım Partisinin tüm üyelerine ve gönüllülerine bir kez daha selamlarımı gönderiyorum ve teşekkür ediyorum. 9 ay bile olmadan hem de pandemi kısıtlamalarında böylesi bir hızla ülkemizin tüm kılcal damarlarına yayılabilmek, sizlerin fedakarca çalışmasıyla mümkün oldu."

Tek listeyle gidilen seçimde partinin il başkanlığı görevine Murat Caymaz getirildi.

DEVA Partisi Düzce İl Binası'nın açılışını da gerçekleştiren Babacan, ardından esnaf ziyareti yaptı.

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