DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan Viyana'daki saldırıya tepki:

TBMM (AA) - DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Tüm farklılıklarımızla birlik ve beraberlik içinde yaşamak istiyorsak, terörün her türüne karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

Bu tür saldırıların toplumları ve insanlığı bölme amacı taşıdığını ifade eden Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Bu tür olaylar, nefreti körüklemektedir. Dolayısıyla bu elim saldırılar, sadece Viyana’yı ve Avusturya’yı hedef almamıştır. Birlikte yaşam kültürümüzü ve tüm insanlığı hedef almıştır. Hepimiz, tüm farklılıklarımızla birlik ve beraberlik içinde yaşamak istiyorsak, terörün her türüne karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz ve bir o kadar toplumları bölmeye, ayrıştırmaya ve kimlikler üzerinden kutuplaştırmaya çalışanların karşısında durmalıyız."