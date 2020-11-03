  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan Viyana'daki saldırıya tepki:
Aktüel

DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan Viyana'daki saldırıya tepki:

"Tüm farklılıklarımızla birlik ve beraberlik içinde yaşamak istiyorsak, terörün her türüne karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:31:38 -
DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan Viyana'daki saldırıya tepki:

TBMM (AA) - DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Tüm farklılıklarımızla birlik ve beraberlik içinde yaşamak istiyorsak, terörün her türüne karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

Bu tür saldırıların toplumları ve insanlığı bölme amacı taşıdığını ifade eden Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Bu tür olaylar, nefreti körüklemektedir. Dolayısıyla bu elim saldırılar, sadece Viyana’yı ve Avusturya’yı hedef almamıştır. Birlikte yaşam kültürümüzü ve tüm insanlığı hedef almıştır. Hepimiz, tüm farklılıklarımızla birlik ve beraberlik içinde yaşamak istiyorsak, terörün her türüne karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz ve bir o kadar toplumları bölmeye, ayrıştırmaya ve kimlikler üzerinden kutuplaştırmaya çalışanların karşısında durmalıyız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı
Gündem

Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı

Gündemi değerlendiren Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, Erzincan'daki depremde 32 bin kişi ölürken CHP'li İsmet İn..
Skandalları bitmiyor! Bu kadarına da pes... Giydiği askeri üniforma bakın hangi ülkeye ait!
Gündem

Skandalları bitmiyor! Bu kadarına da pes... Giydiği askeri üniforma bakın hangi ülkeye ait!

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamo Aghajanyan, Ermenistan ordusunun brifinginde Amerikan ordu..
Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay