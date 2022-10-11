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Siyaset DEVA Partili Yeneroğlu’ndan Erdoğan’a hadsiz ifadeler!
Siyaset

DEVA Partili Yeneroğlu’ndan Erdoğan’a hadsiz ifadeler!

DEVA Partisi’nin FETÖ ve PKK sevici Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yolsuzluğun ve rüşvetin olmadığı bir Türkiye’yi biz hallederiz” sözlerine yalana dolana sarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 14:55:00 -
DEVA Partili Yeneroğlu’ndan Erdoğan’a hadsiz ifadeler!

Yeni Akit  Ankara

DEVA Partisi’nin FETÖ ve PKK sevici Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yolsuzluğun ve rüşvetin olmadığı bir Türkiye’yi biz hallederiz” sözlerine yanıt verirken haddini aştı.

Partisinin genel merkezinde açıklama yapan Yeneroğlu, Erdoğan’a şöyle seslendi:“Son yıllarda yolsuzluk ülkemizde daha önce hiç olmadığı kadar yaygınlaştı. Kamu ihalelerinden sosyal yardımlara, atamalardan ruhsat ve lisans işlemlerine kadar her alanda yolsuzluk ve usulsüzlükle karşılaşılıyoruz. Nasıl mücadele edeceksiniz? Siz yolsuzlukla mücadele edemezsiniz. Bilmediğiniz için değil, kendi ayağınıza kurşun sıkmak istemeyeceğiniz için mücadele edemezsiniz.”

‘Mülakatı mı kaldıracaksınız, ballı maaşlara mı son vereceksiniz?’

“Yolsuzluğu nasıl halledeceksiniz Sayın Erdoğan? Kamu atamalarında şeffaflık mı sağlayacaksınız? Mülakat sistemini mi kaldıracaksınız? Üç beş müteahhidi doyurmaktan vaz mı geçeceksiniz? Çoklu, ballı maaşlara mı son vereceksiniz?”

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