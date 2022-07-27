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Gündem DEVA Partili Yeneroğlu darbeci ve bölücülerin salıverilmesini istedi!
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DEVA Partili Yeneroğlu darbeci ve bölücülerin salıverilmesini istedi!

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, akıllara zarar bir açıklamaya daha imza atarak, “Ağır hasta veya ileri derece engelli mahpusların cezaevinde tutulması zulümdür; Çevik Bir de Aysel Tuğluk da aynı zulmün mağduru” diyerek darbeci ve bölücülerin salıverilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 15:55:00 -
DEVA Partili Yeneroğlu darbeci ve bölücülerin salıverilmesini istedi!

 Yeni Akit  Ankara 

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, ağır hasta ve ileri derecede engelli mahpusların durumunu gündeme taşıma bahanesiyle darbeci Çevik Bir ile bölücü Aysel Tuğluk’un “aynı zulmün mağduru olduğunu” savundu.

Yeneroğlu Adli Tıp Kurumu üzerinde siyasi baskı bulunduğunu ileri sürerek acilen infaz hukuku reformu yapılmasını istedi.

‘Bir buçuk yılda en az 46 kişi hastalıktan hayatını kaybetti’

Yeneroğlu şunları söyledi:

“Bu kişiler arasında ağır hasta ve engellilik durumu olanlar ile yeme, içme gibi en temel kişisel ihtiyaçlarını dahi tek başlarına gideremeyenlerin olduğu biliniyor. Yalnızca 2021 yılının başından bu yana en az 46 kişi hastalıkları dolayısıyla hayatını kaybetti.”

Yeneroğlu'nun ATK raporlarına göre hapishanede tutulmasında sakınca görmediği darbeci Çevik Bir hakkında "mağduriyet" algısı oluşturması "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

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