DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'nun iki yüzlü AYM açıklaması

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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu’nun Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu ve Osman Kavala hakkında verdiği kararlarla ilgili yaptığı paylaşım iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

AYM'nin Enis Berberoğlu kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), MİT tır’ları davasında ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini’ açıklamak suçundan yargılanan CHP’li Enis Berberoğlu hakkında, ‘yeniden yargılama’ kararı verdi. Ancak AYM’nin "yeniden yargılama" hükmünü yerinde görmeyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararına, Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından yapılan itiraz, üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

AYM kararının tanınmamasına tepki gösterdi

Bu duruma tepki gösteren DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anayasal ve yasal düzenlemeler bu kadar açıkken ilk derece mahkemesinin AYM kararını tanımaması, iktidarın söylemlerinden kaynaklanmaktadır. Milletvekilinin vekilliğinin iade edilmemesi ve AYM'nin kararının tanınmaması, demokrasi ve hukuk devletine yönelik ağır bir saldırıdır.” ifadelerini kullandı.

Osman Kavala kararına ret

AYM kararının tanınmamasının demokrasi ve hukuk devletine yönelik ağır bir saldırı olduğunu söyleyen Yeneroğlu, AYM’yi Osman Kavala hakkındaki kararında ise yerden yere vurdu.

Casusluktan tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında AİHM ‘hak ihlali’ olduğunu iddia ederek sanığın serbest bırakılması gerektiğine dair skandal bir karar aldı.

Ancak Osman Kavala kararı, Anayasa Mahkemesi tarafından yeniden görüşülerek reddedildi.

AYM'yi yerden yere vurdu

AYM’nin Enis Berberoğlu kararında övgüler dizen Yeneroğlu, Osman Kavala kararında ise, AYM'nin iktidara boyun eğdiğini söyleyerek, “Bu karar ile Anayasa Mahkemesi seçimini yaptı. Gerçekten içler acısı bir tablo. AYM 2021 yılında hukuk devleti ilkesinden tamamen vazgeçildiğini ilan etti. Artık Yargıtay gibi iktidara boyun eğen, 90’lı yıllarda olduğu gibi tahakküm altında olduğu açık bir AYM'miz var.” açıklamasında bulundu.

Hoşuna giden karar aldığında AYM kararının tanınması gerektiğini söyleyerek savunmaya geçen Yeneroğlu, hoşuna gitmeyen kararda ise AYM’nin baskı altında olduğunu iddia ederek yeren yere vuran iki yüzlü açıklamalarda bulunuyor.