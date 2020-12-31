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Gündem DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu CHP'li Fikri Sağlar'ın sözleriyle afalladı
Gündem

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu CHP'li Fikri Sağlar'ın sözleriyle afalladı

Halk TV'de CHP'li Fikri Sağlar'ın, CHP ile DEVA Partisi'nin iş birliğini çatırdatacak, başörtülüleri hedef alan sözleri üzerine afallayan DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, canlı yayında ne diyeceğini şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:07:00 - 2020-12-31 20:20:11

AK Parti’den ayrılarak bir heves uğruna Ali Babacan’ın kurduğu partiye geçen DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, CHP’li Fikri Sağlar’ın ‘başörtülü hakimlerle’ ilgili sözleri üzerine adeta "Bir çuval inciri b.k ettin Fikri" dercesine yorumlar yaptı.

CHP'li Fikri Sağlar başörtülüleri hedef aldı

Halk TV’de dün yayınlanan programda CHP’li Fikri Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde başörtülü hakimleri hedef alan skandal açıklamalarda bulundu.

Bu sözleri üzerine CHP’li Fikri Sağlar’a vatandaşlardan çığ gibi tepki yağdı. 28 Şubat zihniyetini hala taşıdığını açıkça gösteren Sağlar’ın bu sözleri siyasiler tarafından da eleştirildi.

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu afalladı

Türkiye aleyhinde propaganda yapan ve manevi değerleri alaşağı eden Halk TV’de, Fikri Sağlar ile aynı programda boy gösteren DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu da bu sözler üzerine afalladı.

Mustafa Yeneroğlu, hükümete karşı başörtüsü düşmanı CHP ile yakın ilişkilerde bulunan DEVA Partisi’nin ‘iş birlikçisi’ tarafından canlı yayında çizilen imajını kurtarmaya çalışarak, adeta "Bir çuval inciri b.k ettin Fikri" dercesine yorumlar yaptı.

CHP'li Fikri Sağlar'ın DEVA Partisi ile yapılan iş birliğini çatırdatacak sözleri üzerine Yeneroğlu, ‘Söylediklerini dinlerken çok üzüldüm. Mütedeyyin camianın içindeyim ve aynı zamanda çok kozmopolit bir insanım." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Bey’in kimlikçi siyaset yaptığını belirtiyoruz. Peki başörtüsü ayrımı yaptığımız zaman da kimlikçi bir siyaset yapmış olmuyor muyuz?

İnsanları kıyafetlerinden ötürü şu veya bu şekilde tanımlarsak bu bir korkunun tezahürüdür. Aman bu insanlar iktidara gelmesin, aman bu insanlar yargıç olmasın gibi yaklaşımlarda bulunursak başkaları da bu şekilde olan insanlarla aynı şeyi düşünür."

 

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