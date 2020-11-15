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Siyaset DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı
Siyaset

DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı

“Her partinin adamı” nâmıyla bilinen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal, değerli gazeteci Ahmet Kekeç’in vefat ettiği gün yaptığı paylaşımla çok sayıda tepki aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 08:31:00 -
DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı

 yeniakit.com.tr 

Gazeteci, yazar Ahmet Kekeç, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Hakk’a yürüyen Ahmet Kekeç, gerisinde temiz bir geçmiş ve çok sayıda sevenini bıraktı. Ahmet Kekeç’in vefatının ardından on binlerce seveni taziye mesajları yayınladı. Ayrıca ünlü gazetecinin vefatı sonrası, mesleki hayatında bir dikiş tutturamamış bazı şahısların haddi aşan çıkışları da dikkatlerden kaçmadı.

AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan, Saadet Partisi ve CHP’ye de yakınlığıyla bilinen, son olarak da DEVA Partisi’nin kuruluş sürecinde rol oynayan Ahmet Faruk Ünsal, Ahmet Kekeç’in vefatı sonrası yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti.

Ünsal, “Yollarımızı ayırdığımız eski arkadaşların vefatını duyunca, rahmet diliyoruz ama sormadan da edemiyoruz. Bunca haksızlığa, ölüme, adam kayırmacılığa tek bir itiraz yükseltmemeye değdi mi arkadaş? Belki biraz menfaatlendin ama, bırakıp gittin. Adil olarak anılmaktan büyük servet yok” ifadelerini kullandı.

Ünsal’ın mesajında sosyal medyadan çok sayıda eleştiri geldi. Yeni Akit Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Alan, “Fark var Ahmet Bey... O yolunu ayırmadı… Hep aynı istikamette kaldı.. Teröriste terörist, mazluma mazlum dedi..  Dün “terörist” dediğine, bugün “özgürlük savaşçısı” demedi!.. Fark var.. Allah dönüşümü gelişim zannedip sapanlardan eylemesin..” diyerek tepkisini gösterirken, AK Partili Mücahit Birinci ise Ünsal’ın farklı partilerin yanında yer aldığını belirterek, “Şu zat merhum Ahmet Kekeç'e laf edebiliyor... Hepsi aynı kişi” diye yazdı.

İşte Ünsal’a gelen tepkilerden bazıları:

DEVA Partisi radikalleşiyor

DEVA Partisi, daha önce muhafazakar olmadıklarını açıklamıştı. Söz konusu açıklamanın ardından Ahmet Faruk Ünsal’ın, muhafazakar bir gazetecinin arkasından yaptığı bu çıkış dikkat çekti. Aynı zamanda DEVA Partili Deniz Karakullukçu, Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkındaki rezil karikatürlerini, “İfade özgürlüğü” olarak değerlendirmişti. DEVA Partisi’nin giderek muhafazakarlara karşı daha da radikalleşmesi dikkatlerden kaçmıyor.

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