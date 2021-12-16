DEVA Partili isimden çok konuşulacak sözler: Babacan'ın cesareti yok

DEVA Partisi Gölbaşı İlçe Başkanı Cuma İşler, Adıyaman'ın yerel televizyon kanalı Mercan TV'ye konuk oldu. Ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendiren İşler, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "cesaretsiz" bir kişi olduğunu itiraf etti.

Babacan'ın siyasi kişiliği hakkında konuşan Cuma İşler, şu ifadeleri kullandı:

"Kariyeri olan, güzel eğitim almış, zeki bir genel başkana sahibiz. Ekonomi konusunda da gerçekten çok bilgili ancak tek bir eksiği var biraz cesaretsiz. Kısmet olursa onu da biz gidereceğiz."