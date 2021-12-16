  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mansur Yavaş yönetiminden çifte zarar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

Erdoğan'a suikast planı böyle bozuldu!

Kur telafisi için kritik adım

İBB’ye alınan terör örgütü üyelerine ilişkin Karamollaoğlu’ndan skandal açıklama: İnanmıyorum!

Ankara kulisleri hareketlendi! 'Erdoğan babayiğitlik yapacak' deyip asgari ücret rakamını açıkladı

‘Beğenmeyen yallah Yunanistan’a’ “Burası Müslüman Türkiye, buna alışacaksınız”

Kardeş ülkeden sürpriz çıkış! Doğalgaz ve petrol için Türkiye'yi çağırdılar

NATO, dünyayı tedirgin eden askeri gelişmeyi açıkladı

Asgari ücret o rakamın da üstüne çıkacak

ABD basını duyurdu! Katar devreye girdi, bir Arap ülkesi daha Türkiye ile normalleşmek istiyor
Siyaset DEVA Partili isimden çok konuşulacak sözler: Babacan'ın cesareti yok
Siyaset

DEVA Partili isimden çok konuşulacak sözler: Babacan'ın cesareti yok

Bir televizyon kanalına konuk olan DEVA Partisi Gölbaşı İlçe Başkanı Cuma İşler, "Ali Babacan'ın siyasi cesareti yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 17:28:00 - 2021-12-16 17:59:11

DEVA Partisi Gölbaşı İlçe Başkanı Cuma İşler, Adıyaman'ın yerel televizyon kanalı Mercan TV'ye konuk oldu. Ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendiren İşler, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "cesaretsiz" bir kişi olduğunu itiraf etti.

Babacan'ın siyasi kişiliği hakkında konuşan Cuma İşler, şu ifadeleri kullandı:

"Kariyeri olan, güzel eğitim almış, zeki bir genel başkana sahibiz. Ekonomi konusunda da gerçekten çok bilgili ancak tek bir eksiği var biraz cesaretsiz. Kısmet olursa onu da biz gidereceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Ne güzel bize siyaset yapan değil devlet adamı lazım.Hirsuz ve yolsuz olmaz
  • Yanıtla

Ahmet

Siyasi cesareti olanları görüyoruz dolar 15,50 TL haddini bilmek en güzel şey. İnsan yapamayacağı şeylere sırf şahai ihtiras uğruna girmemeli..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay