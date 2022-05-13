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Siyaset DEVA Partili isim tutuklandı
Siyaset

DEVA Partili isim tutuklandı

Casusluktan yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan tahliye edilmişti. Gürcan Başsavcılığın karara itirazı sonrası yeniden tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 15:22:00 -
DEVA Partili isim tutuklandı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, mahkeme kararının ardından tahliye edilmişti.

‘Casusluk’ suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Gürcan’ın, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliye edilmesine itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilen karar sonrası Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etti, Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi ve Gürcan sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

İHA'nın aktardığına göre yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan Gürcan tekrar tutuklandı.

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