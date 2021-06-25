DEVA Partili başkan göçmen kaçakçılığından tutuklandı!
Ardahan'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan isimlerden Tayfun Taşdemir'in DEVA Partisi Çıldır İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.
Ardahan'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 23 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden Tayfun Taşdemir'in DEVA Partisi Çıldır İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan Tayfun Taşdemir tutuklandı.
Göçmen kaçakçılarına operasyon
Ardahan'da emniyet güçleri göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 23 Haziran'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri de Çıldır İlçesi Dirsekkaya Köyü nüfusuna kayıtlı Tayfun Taşdemir olduğu belirtildi.
Göçmen kaçakçılarına 23.06.2021 tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEVA Partisi Çıldır İlçe Başkanı olarak görev yapan Tayfun Taşdemir tutuklandı.
DEVA Partisi ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı
Tayfun Taşdemir'in, DEVA Partisi Çıldır İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.