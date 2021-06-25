  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu
23 Amerikan bankası Fed'in 'stres testi'ni geçti
Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini açıkladı
Terörist İsrail askerleri Filistinli bir genci daha yaraladı
Siyaset DEVA Partili başkan göçmen kaçakçılığından tutuklandı!
Siyaset

DEVA Partili başkan göçmen kaçakçılığından tutuklandı!

Ardahan'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan isimlerden Tayfun Taşdemir'in DEVA Partisi Çıldır İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 00:32:00 -
DEVA Partili başkan göçmen kaçakçılığından tutuklandı!

Ardahan'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 23 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden Tayfun Taşdemir'in DEVA Partisi Çıldır İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan Tayfun Taşdemir tutuklandı.

Göçmen kaçakçılarına operasyon

Ardahan'da emniyet güçleri göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 23 Haziran'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri de Çıldır İlçesi Dirsekkaya Köyü nüfusuna kayıtlı Tayfun Taşdemir olduğu belirtildi.

Göçmen kaçakçılarına 23.06.2021 tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEVA Partisi Çıldır İlçe Başkanı olarak görev yapan Tayfun Taşdemir tutuklandı.

DEVA Partisi ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı

Tayfun Taşdemir'in, DEVA Partisi Çıldır İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay