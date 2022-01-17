  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Halil Konakçı Hoca, Sezen Aksu'nun hakareti üzerinden Hilafet'in önemini anlattı!

Diyanetten 'Hz. Adem ve Hz. Havva' tepkisi: En hafif tabirle...

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! FETÖ'nün hala faaliyet gösterdiği Arnavutluk'a uyarı!

İYİ Parti'de şok! Zehir zemberek sözlerle istifa etti: Akşener Fun Club'a döndü!

Korkunç iddia: Rusya, 3. Dünya Savaşı’na neden olacak hazırlık yapıyor!

En zenginler listesi açıklandı! Listede dünya gelirinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip bu küreselci aileler neden yok?

Leman Sam ve Sezen Aksu hakkında suç duyurusu!

Dikkat çeken Omicron açıklaması: Son olabilir

İstanbul'da korkunç olay! Hamile hemşireye tekmeli saldırı

Ülkenin Başbakanı'ndan dikkat çeken açıklama: Erdoğan dediklerini yapan biri!
Gündem Hiç şaşırtmadı! Ali Babacan'dan Sezen Aksu'ya destek
Gündem

Hiç şaşırtmadı! Ali Babacan'dan Sezen Aksu'ya destek

Sezen Aksu'nun şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' ifadeleri büyük tepki çekerken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksu'ya destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 23:51:59 - 2022-01-17 23:51:59
Hiç şaşırtmadı! Ali Babacan'dan Sezen Aksu'ya destek

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında Hz. Adem ve Havva ile ilgili kullandığı ifadeler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Aksu, günlerdir Twitter'da en çok konuşulan isim oldu.

Diyanet tepki gösterdi

Sezen Aksu'yla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da açıklama yaptığı. Diyanet'in açıklamasında dini değerlere hassasiyet çağrısı yapılarak, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" denildi.

Ali Babacan destek verdi

Aksu'ya destek verenlerden biri ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez" dedi.

Sezen Aksu'dan sonra bir skandal da Mustafa Sandal'dan
Sezen Aksu'dan sonra bir skandal da Mustafa Sandal'dan

Gündem

Sezen Aksu'dan sonra bir skandal da Mustafa Sandal'dan

Evren'in Sezen Aksu'su! Darbenin goygoycusu!
Evren'in Sezen Aksu'su! Darbenin goygoycusu!

Gündem

Evren'in Sezen Aksu'su! Darbenin goygoycusu!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyen Sezen Aksu'ya tokat gibi sözler!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyen Sezen Aksu'ya tokat gibi sözler!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyen Sezen Aksu'ya tokat gibi sözler!

Öyle Sezen Aksu'ya böyle cevap: Şeytan mesaiye devam ediyor
Öyle Sezen Aksu'ya böyle cevap: Şeytan mesaiye devam ediyor

Gündem

Öyle Sezen Aksu'ya böyle cevap: Şeytan mesaiye devam ediyor

İşte ayet-i kerimelerde Hz. Adem: Ve Adem'e bütün isimleri öğretti
İşte ayet-i kerimelerde Hz. Adem: Ve Adem'e bütün isimleri öğretti

İSLAM

İşte ayet-i kerimelerde Hz. Adem: Ve Adem'e bütün isimleri öğretti

Sezen Aksu hakkında harekete geçildi
Sezen Aksu hakkında harekete geçildi

Gündem

Sezen Aksu hakkında harekete geçildi

Sezen Aksu’ya bir tepki’de Abdulhamid’in torunundan geldi! 'Allah nurunu tamamlayacaktır'
Sezen Aksu’ya bir tepki’de Abdulhamid’in torunundan geldi! 'Allah nurunu tamamlayacaktır'

Medya

Sezen Aksu’ya bir tepki’de Abdulhamid’in torunundan geldi! 'Allah nurunu tamamlayacaktır'

Leman Sam ve Sezen Aksu hakkında suç duyurusu!
Leman Sam ve Sezen Aksu hakkında suç duyurusu!

Gündem

Leman Sam ve Sezen Aksu hakkında suç duyurusu!

Halil Konakçı Hoca, Sezen Aksu'nun hakareti üzerinden Hilafet'in önemini anlattı!
Halil Konakçı Hoca, Sezen Aksu'nun hakareti üzerinden Hilafet'in önemini anlattı!

İSLAM

Halil Konakçı Hoca, Sezen Aksu'nun hakareti üzerinden Hilafet'in önemini anlattı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay