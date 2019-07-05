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Dev zirve için 100 ülkeye davet! Aralarında Türkiye de var

Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio, Venezuela'daki krize ilişkin gelecek ay yapılması planlanan toplantıya Türkiye, Rusya ve Çin'in de dahil olduğu çok sayıda ülkeyi davet ettiklerini söyledi.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:03
Dev zirve için 100 ülkeye davet! Aralarında Türkiye de var

Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio Popolizio, Rusya, Çin, Türkiye ve ABD de dahil olmak üzere 100 ülkenin dışişleri bakanlarına, Peru'nun başkenti Lima'da 6 Ağustos'ta yapılacak zirveye katılmaları için davetiye yollandığını kaydetti.

Guaido'yadavet yok

Açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalif lider Juan Guaido'ya zirvenin "kutuplaştırılmaması" için herherhangi bir davet gönderilmeyeceği kaydedildi.

Zirvenin amacının, Venezuela'daki krizin çözümüne yönelik ilk kez tüm tarafları bir araya getirerek tarafların ne düşündüğünü görmek olduğunu belirten Popolizio, "Bu konuya müdahil olan herkesten talebimiz, çözümün bir parçası olmaları ve krizi derinleştirmeden 'iyi niyet ve diyalog' sunmasıdır." ifadesini kullandı.

Popolizio, Venezuela'da adil ve güvenli seçimler için uluslararası toplumun rol oynaması gerektiğini vurgulayarak, sayıları 4 milyonu bulan Venezuelalı göçmenlerin bölgedeki etkilerinin de değerlendirme kapsamına alınacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:03
  1. Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio Popolizio
  2. Venezuela
  3. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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