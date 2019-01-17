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Dev zırhlı ihracatını simülatörü izliyor

Türk savunma sanayii, Malezya Kara Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan 8x8 tekerlekli zırhlı araçları kullanacak personelin eğitimine yönelik simülatörü de göreve hazır hale getirdi.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:20
Dev zırhlı ihracatını simülatörü izliyor

Malezya Kara Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan 8x8 tekerlekli zırhlı araçları yerel iş ortaklığıyla kullanıma sunan Türk savunma sanayii, bunları kullanacak personelin eğitimine yönelik simülatörü de göreve hazır hale getirdi.

8x8 zırhlı araç

Türk savunma sanayiinin önde gelen kara aracı üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri AŞ, 2011 yılında imzalanan sözleşme doğrultusunda Malezya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak için DEFTECH ile kurduğu iş ortaklığıyla AV8 adı verilen 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracını üretiyor.

HAVELSAN üretti

Türkiye’nin kara sistemleri alanındaki en büyük ihracatlarından biri olan proje kapsamındaki teslimatlar tüm hızıyla sürerken, Malezya Silahlı Kuvvetleri için FNSS’nin Pars 8x8 aracı temel alınarak 12 değişik konfigürasyonda, toplamda 257 araç kullanıma sunulacak.

Askeri ve sivil alanda kullanılan platformlar için simülatörler geliştiren, bu alanda Türkiye’ye liderlik eden HAVELSAN da söz konusu araçlar için simülatörler üretme sorumluluğunu üstlendi. Çalışmalarında sona gelen şirket, yakın zamanda simülatörleri Malezya’ya gönderecek.  

İki kabinden oluşuyor

HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, “Simülatör tamamlandığında Malezya’da konumlandırılacak ve askeri eğitim tesislerinde görev yapacak” diye konuştu. Simülatörün iki eğiticiden oluştuğunu anlatan Nacar, “Birinde operatör otururken, diğerinde sürücü aynı görüntüyü, ekranı, taktik ortamı kullanarak eğitimleri gerçekleştirilebiliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:20
  1. Malezya Kara Kuvvetleri
  2. 8x8 tekerlekli zırhlı araç
  3. Türk savunma sanayii
  4. FNSS Savunma Sistemleri AŞ
  5. DEFTECH
  6. Pars 8x8
  7. Malezya
  8. HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar

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