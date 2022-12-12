Dev yıldız kümesini kapsayan Hubble Teleskobu’ndan art arda müthiş görüntüler: Böylesi görülmedi!

NASA ve ESA ortaklığında geliştirilen Hubble Uzay Teleskobu, Dünya’ya 4.350 ışıkyılı uzaklıkta bulunan NGC 6530’un yeni bir görüntüsünü kaydetti.

Dev yıldız kümesini kapsayan NGC 6530, Lagün Bulutsusu içinde yer alıyor. Gökbilimciler her keşifte olduğu gibi NGC 6530 için de Hubble Teleskobu’nun Gelişmiş Tarama Kamerası (ACS)’dan faydalandı.

HUBBLE’DAN YENİ GÖRÜNTÜ

Gökbilimciler, yeni doğan yıldızları çevreleyen öngezegen disklerinin özel bir sınıfı olan proplydlerin yeni örneklerini bulma umuduyla bölgeyi derinlemesine aradılar. Proplyd'lerin büyük çoğunluğuna yalnızca bir bölgede, yakınlardaki Orion Bulutsusu'nda rastlandı.

Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 3 (WFC3) ile kızılötesi dalga boylarında gözlem yapma yeteneği, yıldız oluşma evrelerini ve ötegezegen sistemlerinin kökenini anlamak için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. Özellikle Hubble, Orion Bulutsusu'ndaki yeni doğan yıldızların etrafındaki proplyd'lerin araştırılmasında çok önemli bir araç haline geldi.