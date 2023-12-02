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Sosyal Medya Dev yılanın, boynuna sarıldığı adam öldü! Dehşet anlar şoke etti
Sosyal Medya

Dev yılanın, boynuna sarıldığı adam öldü! Dehşet anlar şoke etti

Yeniakit Publisher
2023-12-02 09:44:00 - 2023-12-02 09:45:39

Yurt dışında çekilen görüntülerde bir dev yılan adamın boynuna sarılarak sıkıştırdı. Çıkarmaya çalışan adamın gücü yetmezken, yılan adamın boynunu daha da sıkarak boğulmasına neden oldu. O anlar izleyenleri şoke etti.

Büyük bir yılan adamın boynuna sarılarak sıkmaya başladı.

Nasıl ve ne şekilde boynuna dolandığı bilinmeyen yılan, adamın boynunu sarmaladıkça çevredekiler endişeye kapıldı.

Adam da o yılanı bir ucundan tutmasına karşın çekmeyi başaramadı.

Çevredekilerin endişe ile yılana dokunmaktan korktuğu görülürken, yılanın iyice sıktığı adam sonunda boğularak yere düştü.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

Fatih UZUNER

Yılan boynuma dolandigin da boğazımı sıkmadan ben Tahtalı köyü boylardim arkadaşlar yılana karşı anlatmayacağım derecede fobim var
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