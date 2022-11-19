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Yaşam Dev yılan tarafından yutulacakken kurtuldu
Yaşam

Dev yılan tarafından yutulacakken kurtuldu

Piton tarafından yol ortasında kapana kıstırılan ceylan tam yem olacakken inanilmaz bir şekilde kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 19:42:00 -

Söz konusu videoda, bir otoban kenarında dev bir yılanın yavru ceylanı öldürmek üzere olduğu görüldü. Ceylanın o halini gören çevredeki insanlar yılana etraftan buldukları ağaç dallarıyla müdahale etti.

Ceylanı bıraktı

Dev yılan, insanların müdahalesi sonrası ceylanı bırakmak zorunda kaldı. Yılanın pençelerinden kurtulan yavru ceylan ise hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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