Dev yılan tarafından yutulacakken kurtuldu
Piton tarafından yol ortasında kapana kıstırılan ceylan tam yem olacakken inanilmaz bir şekilde kurtuldu.
Söz konusu videoda, bir otoban kenarında dev bir yılanın yavru ceylanı öldürmek üzere olduğu görüldü. Ceylanın o halini gören çevredeki insanlar yılana etraftan buldukları ağaç dallarıyla müdahale etti.
Ceylanı bıraktı
Dev yılan, insanların müdahalesi sonrası ceylanı bırakmak zorunda kaldı. Yılanın pençelerinden kurtulan yavru ceylan ise hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.