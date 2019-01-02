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Dev yatırımlar bu yıl hizmete girecek

Türkiye’yi büyüten projelere yeni halkalar eklenecek... İkinci 100 günlük eylem planında Türkiye genelinde toplam 450 projenin bitirilmesi hedeflenirken, ulaşım alanında hayata geçirilen projelerin hizmete girmesiyle vatandaşlar nefes alacak. 25 ili kapsayan 12 ulaşım projesinin güncel toplam maliyeti ise 70 milyar lirayı buluyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:28
Dev yatırımlar bu yıl hizmete girecek

 Ekonomi Servisi 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük eylem planındaki 400 eylem planından 340 tanesini gerçekleştirildi. Şimdi gözler 2019 yılında hayata geçirilecek ikinci 100 günlük eylem palanındaki dev yatırımlara çevrildi. İkinci 100 günlük planda 450 eylemin bitirilmesi hedefleniyor. Bunlar arasında ulaşım alanındaki yatırımlar başı çekiyor.

Milyarlık tasarruf sağlanacak

2019 yılında bitirilmesi hedeflenen yatırımların başını ulaşım yatırımları çekiyor. 25 ili doğrudan etkileyecek olan ve önceki yatırımlarla birlikte 70 milyar liralık 12 proje yeni yılda bir bir hizmete alınacak. 3 yüksek hızlı tren hattı, 2 otoyol ve 7 tünel hem can ve mal güvenliğini sağlayacak hem de milyarlarca liralık tasarrufun önünü açacak.

2019 yılında açılması planlanan iki YHT hattının bir ayağı da sınırları aşacak. Pendik-Halkalı ile Çin’den Londra’ya kesintisiz ulaşımın yolu açılacakken Ankara-Sivas hattı da Erzincan ve Erzurum üzerinden Bakü-Tiflis-Kars demiryoluna bağlanıp bu hat üzerinden de tarihi İpek Yolu’na entegre olmuş olacak.

Dört gözle beklenen proje

2019’un ilk hizmete alınacak projenin ‘Pendik-Halkalı’ hattı olması bekleniyor. İstanbulluların dört gözle beklediği Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının devamı niteliğinde olan Pendik-Halkalı banliyösü en geç 2019’un Mart ayına kadar hizmet vermeye başlayacak. 8 milyar 500 milyon lira yatırım maliyetli hattın hizmete girmesiyle Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya, Gebze-Halkalı arası 115 dakikaya inecek. Yük trenleri ise Pendik’ten Londra’ya kadar kesintisiz demir yolu hattı ile bağlanacak. Projenin bütün olarak hizmete girmesiyle beraber yaklaşık 100 bin aracın taşıyacağı yolcu bu sistemle taşınabilecek.

İstanbul-İzmir arası 3.5 saate inecek

2019 yılının en çok konuşulan projesi bir diğer projesi ise İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımı 9 saatten 3.5 saate indirecek olan yaklaşık 40 milyar TL’lik dev yatırım Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesi. Otoyolun hizmete girmesiyle beraber mesafe 95 kilometre kısalacak ortalama 4 milyar vwlira tasarruf yapılmış olunacak.

2019’da bitirilmesi beklenen diğer projeler

-Polatlı-Afyonkarahisar hızlı tren hattı da 2019 sonunda tamamlanarak seferlerine başlıyor.

-Yaklaşık 7 milyar liralık maliyetliYavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile bağlantı sağlayacak olan 430 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu’nun da 2019 yılında bitirilmesi planlanıyor.

-Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde geçen yıl 17 Mart’ta temeli atılan Zigana Tüneli’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

-Antalya-Konya karayolu üzerinde yapımı süren 7 bin 300 metrelik Alacabel Tüneli, 12 Ekim 2019 tarihinde açılacak.

-Çanakkale-İzmir karayolu Ayvacık-Küçükkuyu arasında bulunan Kazdağları rampalarındaki, iki tünel hizmete girecek.

-Ilgar Dağı Tüneli 29 Ekim 2019’da açılacak.

-Van-Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi bu yıl tamamlanacak

-Giresun’u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Eğribel tüneli de 2019’un açılacaklar listesinde.

-Zara-Suşehri arasındaki Geminbeli Tüneli de 2019 yılında açılacak. Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi´nde ticaret ağının genişlemesini sağlayacak tünel, 8 bin 400 metre uzunluğunda olup 2 tüpten oluşuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:28
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Sivas
  4. Konya
  5. Hakkari
  6. Gümüşhane
  7. Giresun
  8. Erzurum
  9. Erzincan
  10. Çanakkale
  11. Antalya
  12. Afyon
  13. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
  14. ilk 100 günlük eylem planı
  15. ulaşım yatırımları
  16. yüksek hızlı tren hattı
  17. YHT
  18. Pendik-Halkalı
  19. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
  20. tarihi İpek Yolu
  21. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT)
  22. Pendik-Halkalı banliyösü
  23. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu
  24. Zigana Tüneli
  25. Kuzey Marmara Otoyolu
  26. Yavuz Sultan Selim

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