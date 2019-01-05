Dev yatırım hamlesi! 160 milyon liraya mal olacak, 25 bin kişiye istihdam sağlayacak

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 160 milyon liraya mal olacak Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Diyarbakır Havalimanı yeni pist yapımı, 2. OSB ve arıtma tesisi projelerinin hayata geçtiğini açıkladı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi konferans salonunda alt yapı çalışmaları ile yatırımlara ilişkin düzenlenen toplantıya, Diyarbakır Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil ile çok sayıda iş insanı ve davetliler katıldı.

Burada yapılan projeler ile ilgili bilgi veren Vali Güzeloğlu, Diyarbakır’da bugün terör anlamındaki tüm durumların bertaraf edildiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde terör ve teröristlerle sürdürülen kararlı mücadele ile bugün Diyarbakır’ın huzur beldesi haline geldiğini söyledi. Vali Güzeloğlu, “Üreten bir konumuna getirecek olan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi altyapı yatırımı projemiz var. Bugün itibari ile 47 firmaya ilk etapta yaptığımız tahsis ile taahhüt ettiği yatırım tutarı 245 milyon 500 bin liradır. Bu firmalarımızın yatırım tutarı ile taahhüt ettiği istihdam oranı da 6 bin 270 kişidir. OSB’nin altyapı işi 31 Aralık 2018’de ilgili altyapı ihalesini alan firma ile sözleşme imzalanmıştır. Bin 100 kişilik doğrudan istihdamı sağlayacak ilk etapta, arıtma tesisin bitmesi ile sağlayacağı doğrudan istihdam ile hem kent ekonomisine katma değer artışı hem de istihdamda önemli bir artış söz konusu olacaktır” dedi.

Projeler hayata geçtiğinde 25 bin kişi istihdam edilecek

2. Karma Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi adına tüzel kişilik kazanması ve bunun reel hale gelmesinin de öncelikli hedefleri arasında olduğuna dikkat çeken Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

“Çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’de örnek bir model olarak Ticaret Borsası’nın ortaklık yapısı içinde yer aldığı, kentin reel ve ekonomik bileşenlerinin hepsinin böylelikle içinde temsil edildiği bir organize sanayi bölgesi protokolü ve tüzel kişiliği de 28 Aralık 2018’de imzalanmış ve gerçekleşmiştir. Bunların hepsi, mevcut OSB’nin arıtma tesisinin tamamlanması, Tekstil İhtisas OSB’nin yatırımlarının tamamlanması ve ikinci OSB’nin tamamlanması ilk etapta net olarak 25 bin kişilik doğrudan istihdamı ve 200 milyon liralık doğrudan altyapı yatırımlarını ifade etmektedir. Diyarbakır’ın muhakkak lojistik bir merkez ile buluşması olmazsa olmazımızdır. Bu noktada da değerlendirmelerimiz sonucunda 229 hektar büyüklüğünde Elazığ yolu üzerinde şu an itibari ile yaklaşık 60 depo ve lojistik parsel çıkarımı sağlanmıştır. En büyük yatırımlarımızdan biri de Diyarbakır havalimanı ek pist inşaatıdır. Valiliğimizce yapılan değerlendirme ve talep sonrasında 26 Aralık 2018 tarihinde 105 milyon liraya mal olacak ikinci pist ihalesi tamamlanmış ve yer teslimi de 26 Aralık 2018 tarihinde yapılmıştır.”

'Çocukların elinde taş, molotof olmayacak'

Daha sonra konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ise, devletin özellikle son 16 yılda bölgeye ve Diyarbakır’a çok önemli yatırımlarının olduğunu söyledi. Atilla, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cazibe merkezi haline gelen Diyarbakır'ımızda acı bir gerçek maalesef hepimizi üzen terör olayları nedeniyle yatırımcılarımız tarafından yeterli yatırım yapılmadı. Ama son 2 yılda devletimizin ve hükümetimizin kararlı duruşu, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucunda şehrimizde ve bölgemizde güven ve huzur ortamı sağlandı. Artık Diyarbakır'a çok rahat bir şekilde gelip yatırımlarını yapabilirler. Biz Diyarbakır'ı artık üreten, ticaretiyle, sanayisiyle ve de turizm ile konuşulan bir şehir olmasını istiyoruz. Artık sokaklarında eylem olan, çocukların ellerinde taş, molotofkokteyli olan ve sokaklarında lastik yanan bir şehir olarak insanların hafızasına kazılan o kötü durumu izah etmek istiyoruz. Diyarbakır'da terör sorunu bitecek ve en büyük sorunu olan işsizlik sorununa da sizlerle birlikte inşallah bir çözüm bulacağız. Bu şehrin son 40 yılda terörle anılması hepimizi üzüyor. Bu şehre karşı hepimizin bir görevi var. Biz bu göreve hep birlikte inşallah yerine getireceğiz. Bu şehrin sokaklarında artık lastik yanmayacak. Bu şehrin esnaflarının artık kepenkleri inmeyecek. Bu şehrin çocuklarının ellerinde artık taş, molotofkokteyli olmayacak. Bu şehrin sokaklarında artık eylem olmayacak. Biz bunda kararlıyız.”

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, yatırım yapan iki firma ile arsa tahsisi protokolü imzaladı.