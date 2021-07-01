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Eğitim Dev üniversitelerle rekabet ediyor
Eğitim

Dev üniversitelerle rekabet ediyor

HKÜ 2021 Mezuniyet Töreni coşkuya sahne oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:22:00 -
Dev üniversitelerle rekabet ediyor

Bin 554 öğrencinin diploma aldığı törende söz alan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, dünyanın önde gelen üniversiteleriyle rekabet eder hale geldiklerini vurguladı. Kalyoncu, şunları kaydetti: “2008 yılında temelini attığımız HKÜ, 2010 yılında eğitim-öğretime başladı. Üniversitemiz aradan geçen zamanda yalnızca bölgenin değil, ülkenin en nitelikli ve üretken eğitim kurumlarından biri haline geldi. Üniversitemizi kurarken öncelikli hedeflerimizden biri mezunlarımızın iş hayatında öne çıkmalarının yolunu açmaktı. Gerek akademik kadromuz gerekse kampüsümüzün sunduğu imkânlarla öğrencilerimize bu fırsatı sunabildiğimiz için mutluyuz. HKÜ bugüne kadar 13 bin 483 mezun verdi. Mezunlarımızın tamamına yakını bugün Türkiye’nin dört bir yanında farklı alanlarda başarılara imza atıyor. Hem özel kurumların hem de devlet kurumlarının çeşitli araştırmalarına göre HKÜ mezunları en hızlı iş bulan ve en yüksek ücretle istihdam edilen mezunlar sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor. Üniversitemize ve öğrencilerimizin geleceğine dönük yatırımlarımız halen devam ediyor.”

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