  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi!
Yaşam

Dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi!

Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi!

Yeniakit Publisher
2022-01-06 10:31:00 - 2022-01-06 10:35:17
Dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi!

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ava çıkan balıkçılar, 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda dev turna balığı yakaladı. Yakalanan turna balığın kilosu 50 liradan satışa sunuldu.

Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde amatör balıkçılar tarafından serpmeyle yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı. Yaklaşık iki saat süren mücadelenin ardından sudan çıkartılan balık pazarda satışa sunuldu.

H

Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

G

Kemaliye’deki balıkçılardan alıp Erzincan merkezde dev turnayı satışa sunan Sinan Atasever, “Bu sene şuana kadar yakalanan en büyük balık bu oldu. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat nehrinde, Elazığ- Tunceli arasındaki Keban barajında bu büyüklükte balıklar zaman zaman yakalanıyor. Bu turna balığı 70 kilo ağırlığında. Kilosunu 50 liradan satışa sunduk” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay