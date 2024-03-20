Dev teknoloji şirketi savunma sanayisinde öyle bir adım attı ki...

Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK), savunma sanayii sektöründe önemli bir adım atarak, yurt içi ve yurt dışı pazarlara odaklanmak üzere çeşitli stratejik kararlar aldığını duyurdu. Şirketin yönetim kurulu, şirket merkezinde gerçekleştirdiği toplantıda, savunma sanayii alanında faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen bir dizi karar aldı.

Bu kapsamda, yeni şirket kuruluşları gerçekleştirilerek faaliyetlerin sürdürülmesi, mevcut kapasitelerini artırmak ve yenilikçi teknolojilere erişim sağlamak amacıyla Ar-Ge ve inovasyon yatırımları yapılması planlanıyor. Ayrıca, Mia Teknoloji A.Ş., yeni şirket satın alımları yoluyla bu hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Yerli ve uluslararası şirketlerle ortaklık kurma ve üniversitelerle iş birliği yaparak nitelikli insan kaynağı gelişimine katkı sağlamak da şirketin ajandasında yer alıyor. Bu iş birlikleri, şirkete yeni yetenekler kazandırmanın yanı sıra, teknolojik gelişim ve yenilikçilik açısından da önemli bir rol oynayacak.

Uluslararası savunma sanayi ihalelerine katılmak ve bu alandaki rekabet gücünü artırmak amacıyla konsorsiyumlara katılım da Mia Teknoloji A.Ş.'nin odaklandığı bir diğer önemli konu. Şirket, bu stratejilerle savunma sanayii sektöründe global bir oyuncu olmayı ve uluslararası pazarlarda daha etkin bir pozisyon almayı hedefliyor.

Yönetim Kurulu Başkanı, bu kararların uygulanması ve ilerletilmesi konusunda yetkilendirildi.

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Yapılan KAP Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezinde yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında, Savunma Sanayi alanında öncelik olarak yurt içi ve yurt dışı pazarları hedefleyerek;

• Yeni şirket kurulumu gerçekleştirerek faaliyetler yürütmek,

• Ar-Ge ve inovasyon yatırımları yapmak amacıyla yeni şirket satın alımı gerçekleştirmek,

• Yerli ve uluslararası şirketlerle ortaklıklar kurmak ve üniversitelerle iş birlikleri yaparak nitelikli insan kaynağı gelişimine ve şirketimize kazandırılmasına katkıda bulunmak,

• Uluslararası savunma sanayi ihalelerinde konsorsiyumlara katılmak

konularında çalışmalar yürütmesi için Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.