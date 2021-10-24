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Dünya Dev şirketten tartışmalı karar! Aşı olmayanlar işten çıkarılacak
Dünya

Dev şirketten tartışmalı karar! Aşı olmayanlar işten çıkarılacak

ABD'li yazılım devi Adobe, aşı olmayan çalışanlarının işten çıkarılacağını duyurdu. Karar büyük tartışmalara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 14:17:00 -
Dev şirketten tartışmalı karar! Aşı olmayanlar işten çıkarılacak

Yazılım devi Adobe, korona virüsüne karşı aşı olmayan çalışanların 8 Aralık itibariyle işten çıkartılacağını açıkladı.

ABD merkezli yazılım şirketi Adobe, çalışanları için aşı anketi düzenledi. Anketin sonuçlarına göre çalışanların yüzde 93.5’inin en az iki doz aşı olduğu belirlendi.

Şirketin insan kaynakları departmanı aşısız personeli aşı olmaları konusunda uyardı. Aşı olmayan kişilerin 8 Aralık itibarıyla işten çıkartılacağı açıklandı.

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