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Dev şirketler 5 senede 1 trilyon dolar kaybedecek

Yapılan bir araştırmaya göre, dünyada önde gelen şirketlerin iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 5 senede bir trilyon dolar zarara uğrayacağı belirtildi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 22:48
Dev şirketler 5 senede 1 trilyon dolar kaybedecek

Sürdürülebilir ekonomi ve çevresel faktörlerin etkisini büyük şirketler, iş adamları ve sektörler için analiz eden, dünyanın en kapsamlı kurumsal çevre verisini elinde bulunduran CDP, 2019 yılı araştırma sonuçlarını yayımladı.

Dünyada büyük müşteri kitlelerine sahip farklı sektörlerden önde gelen şirketlerin iklim değişikliği ve küresel ısınma sonucu önümüzdeki 5 sene içerisinde ticaret hacimlerinde toplamda bir trilyon dolar zarara uğrayacağı bildirildi. Bu şirketler arasında BMW, Total, Bank of America, Nestle ve Canon gibi farklı sektörlerden 215 dünya markası yer alıyor.

Rapora göre toplamda 17 trilyon dolar katma değer sağlayan dünyanın en büyük şirketleri iklim değişikliği riski sebebiyle 1 trilyon dolar maddi kayıp yaşayacak. Bu şirketlerin yüzde 80'i tayfun, sel ve kuraklık gibi tahribat gücü yüksek hava şartları, küresel ısınma ve sera gazı etkisinden olumsuz yönde etkilenecek.

Dünyanın en güvenilir derecelendirme metodolojilerinden biri olan CDP verilerine göre şu andaki üretim sisteminin devamı halinde yaklaşık 500 milyar dolarlık bir zarar ortaya çıkacağı, ileride yapılacak yasal düzenleme sonrasında çok daha fazla üretim maliyeti açığı oluşacağı belirtildi.

Buna göre şirketler ekonomiye kazandırılamayacak fosil yakıtla çalışan makineler dahil sadece üretimde artık kullanılmayacak taşınamaz malları için 250 milyar dolar kaybedecek. Bu eski makinelerin yerini düşük karbon açığa çıkaran teknolojiler alacak.

Ancak bu dev şirketler iklim değişikline karşı ortaya çıkacak iş fırsatlarından 2.1 trilyon dolar kazanma potansiyeline de sahip olacak. Bu dönemde düşük emisyon üreten ürünlere müşterilerden oldukça büyük talep gelecek. Şirketler bu dönemde ar-ge için yaklaşık 311 milyar dolar harcamak durumunda kalacak. Bu da, şirketlerin düşük karbon salınımlı yeni ürünler için harcayacağı paranın 7 katını kazanabileceği anlamına geliyor.

CDP'nin 2018'de başladığı dev araştırmasına toplamda 6.937 şirket katıldı. Bunlar arasında dünyanın en büyük 500 şirketi de bulunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 22:48
  1. Canon

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