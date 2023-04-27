Dev şirketin planı ortaya çıktı: Türkiye'ye 1 milyon insan getireceğiz

ANEX Tour İletişim, Dış İlişkiler ve Bilgi Politikası Departmanı Direktörü Konstantin Gulevich yaz sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



ANEX Tour İletişim, Dış İlişkiler ve Bilgi Politikası Departmanı Direktörü Konstantin Gulevich 2023 yaz sezonunda Türkiye'nin geleneksel olarak Ruslardan gelen talep açısından en geniş dış destinasyon olacağını söyledi.

Bu yaz Türkiye'ye 1 milyon turist getirmeyi planlıyoruz

Türkiye'ye geçen yılın yazında yaklaşık 800 bin turist gönderdiklerini belirten Gulevich bu yıl bu rakamı yüzde 10-15 oranında artırmayı ve yazın Türkiye'ye 1 milyon turist getirmeyi planladıklarını ifade etti.

Otellerin fiyatları artırması talebi etkiliyor mu?

Türkiye turları için artan fiyatların talep dinamiklerini yavaşlatıp yavaşlatmadığına dair soruyu cevaplandıran Gulevich, " Mevcut fiyatlar talebi etkiliyor, ancak büyük çapta değil" dedi.

Gulevich'e göre mevcut, nispeten mütevazı talep göstergeleri, Nisan sonu - Mayıs başı dönemi için geleneksel talep tablosundan farklı değil.

Yaz sezonunda ise, bu büyümenin daha belirgin olduğu birkaç otel dışında, pahalı oteller segmentinde fiyatlar ortalama %5-10 oranında arttı. Bütçe konaklama segmentinde resim daha iyi. Gulevich “ Evet, oteller fiyatları yükseltiyor. Ama sebepleri var. Birçok otel yeni hizmetler ekledi, yenilendi, bazıları tamamen yenilendi. Hizmet düzeyinin artırılmasına yönelik ciddi çalışmalar, ekonomik nedenlerle birleşince konaklama maliyetlerinde bir miktar artışa yol açtı. Buna ulaşım için yüksek tarifeleri eklersek, her zaman turun bütçesel nihai maliyetini alamıyoruz ”dedi.

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Turizm Ajansı