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Dünya Dev şirketin CEO’sundan inanılmaz hediye! 1 milyar sterlinlik hissesini bakın ne yaptı
Dünya

Dev şirketin CEO’sundan inanılmaz hediye! 1 milyar sterlinlik hissesini bakın ne yaptı

İngiltere'nin teknoloji firması The Hut Group’un CEO’su Matt Molding, şirketin 1 milyar sterlin değerindeki hisselerini şirkette çalışan 74 personele hediye ederek çalışanlarını ihya etti. Kişi başına düşen değer ise 141 milyon 942 bin lira olarak hesaplandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:03:00 -
Dev şirketin CEO’sundan inanılmaz hediye! 1 milyar sterlinlik hissesini bakın ne yaptı

İngiltere'de teknoloji firması The Hut Group’un kurucusu Matt Molding, 1 milyar değerindeki şirket hisselerini 74 personele hediye etti. Şirket hisselerinin değeri toplamda 1 milyar sterlini bulurken, hediye hisse alan personel arasında şoför, depo işletmecisi ve sekreter bulunuyor.

Konuyla ilgili medyaya açıklamalarda bulunan Matt Molding, "İngiltere şirket tarihinde diğer bütün şirketlerden daha fazla milyoner oluşturduk. Hisseler yüzde 100 oranında hediye, kimse bir şey ödemek zorunda kalmadı. Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik" dedi. Molding’in şirkette hali hazırda 1,6 milyar sterlin değerinde yüzde 25 oranında hissesi bulunuyor.

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