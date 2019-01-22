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Dev şirkete rekor ceza

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Mastercard'a 570 milyon euro ceza verdi. Gerekçe ise; tekelcilik karşıtı yasalara uymaması.

22 Ocak 2019 Salı 15:05
Dev şirkete rekor ceza

Avrupa Komisyonu Salı günü yaptığı açıklamada, Mastercard'a 570,6 milyon Euro para cezası verdiğini söyledi.

Avrupa Rekabet Komiseri Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, "Mastercard yapay olarak kart ödemelerinin maliyetini yükseltti, AB'deki tüketicilere ve perakendecilere zarar verdi" dedi.

Para cezası, son on yılda yapılan Avrupa Birliğinin düzenleyicisi olarak görev yapan komisyonun, kart ücretlerini düşürmek için aldığı son eylem.

Örneğin, Visa Europe tarafından Avrupa Ekonomik Bölgesi'ndeki tüm banka ve kredi kartı işlemlerinde değişim ücretlerini sınırlamak için yasal olarak bağlayıcı taahhütlerde bulunma kararları alınmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:05
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