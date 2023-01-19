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Ekonomi Dev şirket keşfetti! Milyonlarca dolara mal olacak! Bölgedeki en büyük petrol rezervi ihracatçısı resmen değişiyor
Ekonomi

Dev şirket keşfetti! Milyonlarca dolara mal olacak! Bölgedeki en büyük petrol rezervi ihracatçısı resmen değişiyor

Uganda, Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı'nın (EACOP) inşasını onayladı. Uganda'nın 2006'da keşfettiği rezervle Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 18:16:00 - 2023-01-19 18:22:33
Dev şirket keşfetti! Milyonlarca dolara mal olacak! Bölgedeki en büyük petrol rezervi ihracatçısı resmen değişiyor

Kabine, yaklaşık 4 miyar dolara mal olacak ve Albert Gölü'nde bulunan rezervleri Tanzanya'nın Tanga Limanı'na taşıyacak boru hattının inşasına izin verdi.

Fransız enerji şirketi Total, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) ve Uganda Ulusal Petrol Şirketinin (UNOC) ortağı olduğu EACOP'nin yaklaşık yüzde 80'i Tanzanya sınırları içerisinde bulunacak.

296 kilometresi Uganda, 1147 kilometresi Tanzanya içinde yer alacak hattın uzunluğu toplam 1443 kilometre olacak.

BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK PETROL İHRACATÇISI OLACAK

Çevrecilerin on binlerce kişinin yerinden olacağını ileri sürerek karşı çıktığı proje, defalarca protesto edilmişti.

Uganda, projenin tamamlanmasıyla 2025'te günlük 200 bin varil petrol üretmeyi hedefliyor.

Ülkenin 2006'da keşfettiği rezervle Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahmin ediliyor.

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