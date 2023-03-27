Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde daha kararlıyız! Türkiye'ye her an deprem tehlikesinde

“İlk bir yıl içerisinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz” Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu depremde Adıyaman’da yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak 37 binin üzerinde binada 95 bine yakın bağımsız bölüm tespit edildi. Deprem bölgesinin tamamında bu sayı 312 bin binada 900 bin bağımsız bölüme kadar çıkıyor. Yaptığımız planlamaya göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yıl içerisinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Adıyaman’da inşa edeceğimiz yaklaşık 50 bin köy evi ise, 23 bin 640’ı bulacak. İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her kardeşimizi yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları güvenli hale getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ve Hatay’da deprem konutlarının temellerini attık. Bugün de 4 bin 431’i Adıyaman’da olmak üzere 22 bin 467 kalıcı deprem konutumuzun daha temelini atıyoruz. Böylece yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323’e ulaştı. Bu arada 500 bin konut ve 1 milyon alt yapılı arsa projemizin deprem şehirlerimize isabet eden bölümleriyle ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz. Adıyaman’da İlk Evim için 2 bin 650 konutun, İlk Arsam için de 6 bin 250 arsanın hak sahiplerini kura çekilişleriyle belirledik. Deprem gününden beri vatandaşlarımıza çeşitli kalemlerde yaptığımız ödemelerle destek oluyoruz. Her depremzede aileye 10’ar bin lira ödeme yaptık. Yakınları vefat edenlere acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz. Taşınma desteği olarak kiracı ev sahibi ayırımı yapmadan 15 bin lira ödüyoruz. Kira desteği olarakta aylık 3 bin ila 5 bin lira olarak ödeme yapıyoruz. Üretimi desteklemek, çarkları yeniden döndürmek için sanayicilerimize, esnaflarımıza sunduğumuz ilave imkanlar var. Mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri gibi desteklerle çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz” şeklinde konuştu.