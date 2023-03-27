Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde daha kararlıyız! Türkiye'ye her an deprem tehlikesinde

“Bunlar bol keseden atıyor, gelirsem ‘Her şey bedava olacak’ diyor” Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birilerinin milletin ne yaşadığından devletin ne yaptığından ve insanımıza hangi imkanı sunduğundan habersiz oldukları anlaşılıyor. Bunlar her hususta olduğu gibi yalan yanlış beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bay Kemal’i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı. Yalan yanlış haberlerle ’Biz geleceğiz, her şey bedava olacak.’ 11 tane büyükşehir belediyen var. Senin bu belediyelerin acaba Adıyaman’a ulaştılar mı. Ama AK Partili belediyeler buradalar. Yıllardır afet bölgesinde çalışan bakanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, gönüllülerimizin emeklerini hiçe sayan bu zihniyeti ben milletime havale ediyorum. 14 Mayıs’ta bunun hesabını sormaya var mısınız. Bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok. Kalıcı konutların inşasını inanılması zor bir hızla başlatıyoruz. Bir yıl içerisinde 319 bin konutu ve köy evini alt yapısı, kamu binaları, sosyal tesisleri, ticari alanlarıyla birlikte teslim etmekte kararlıyız. Dünyada bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir konut inşası ancak bizim birikimimiz, azmimiz, tecrübelerimiz ve kararlılığımızla mümkündür. Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını tuttuk. Allah’ın izniyle deprem bölgelerine de verdiğimiz sözümüzü de Allah’ın izniyle yerine getireceğiz. Afet yaralarını sarmadan biz rahat, huzur bulmayacağız. Adıyaman’ın önünde yaptığımız atılımlarla diğer şehirlerle birlikte yepyeni bir dönem açılmıştı. Deprem yol açtığı yıkımla Adıyaman’ın canını yakmış olabilir. Ama bu şehrin geleceğini ve umutlarını yıkmaya ne 7.7 ne de 7.6 büyüklüğündeki sarsıntı yetmez” diye konuştu.