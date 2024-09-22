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Gündem Dev satın alım! Denizlerini Türk savaş gemileriyle koruyacaklar
Gündem

Dev satın alım! Denizlerini Türk savaş gemileriyle koruyacaklar

Yeniakit Publisher
2024-09-22 09:51:00 -
Dev satın alım! Denizlerini Türk savaş gemileriyle koruyacaklar

Endonezya Deniz Kuvvetleri, deniz savunma yeteneklerini güçlendirmek amacıyla Türkiye'den birden fazla savaş gemisi almayı planlıyor.

Endonezya Deniz Kuvvetleri, deniz savunma kapasitesini arttırmak için rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Türkiye'den fırkateynler dahil çeşitli savaş gemileri satın almayı planlayan Endonezya, bu hamlesi ile ülkenin stratejik savunma kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

Endonezya’nın Türk gemilerine duyduğu ilgi, Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Muhammad Ali’nin yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi.

Endonezya Donanması’nın 79. Yıldönümü kutlamasında konuşan Amiral Muhammad Ali, "Sularımız çok geniş, dolayısıyla donanmamız yeterli seviyede değil. Başta gemiler olmak üzere uçaklar ve diğer birçok savunma ekipmanıyla savunma kapasitemizi artırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Ali, “İtalya’dan Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) aldığımız gibi, Türkiye’den de birkaç fırkateyn gelecek” ifadelerini kullanarak, Endonezya’nın Türk savaş gemilerine olan ilgisini resmen dile getirdi.

Fırkateynlerin Türkiye’den temini konusunda detaylara girmeyen Ali, önümüzdeki iki yıl içinde yeni gelişmelerin olabileceğine işaret etti.

Bir süre önce Endonezya Savunma Bakanı ve Endonezya Cumhurbaşkanı’nın katıldığı törende konuşan Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Muhammad Ali, donanma gücünün arttırılması için birçok satın alma gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Bu bağlamda Endonezya, İtalya’dan PPA siparişi vermişti ve bu gemilerin 2024’ün önümüzdeki döneminde teslim edilmesi bekleniyor.

Endonezya’nın Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, yakın bir zamanda İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nı ziyaret etmiş ve İSTİF Sınıfı TCG İstanbul Fırkateyni başta olmak üzere diğer projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı Prof. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaretti Endonezya ve Türkiye arasında önemli anlaşmalara imza atıldığı duyurulmuştu.

Gerçekleşen imza töreni kapsamında Türkiye ve Endonezya arasında; ASELSAN; SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, CENK 4 Boyutlu Arama Radarı, Top Atış Kontrol Sistemi ve Füze Veri Bağı, ROKETSAN ise; SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, ÇAKIR Seyir Füzesi ve MAM-LMini Akıllı Mühimmat ile ilgili stratejik anlaşmalar imzalandığı duyurulmuş ve iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin devam edeceğinin altı çizilmişti.

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