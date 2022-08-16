Dev rezerv! Doğalgaz fışkırıyor... 13 milyar metreküpü geçti

Kardeş ülke Azerbaycan, dev doğal gaz rezervlerine sahip Şah Deniz sahasında tüm zamanların üstünde bir artış gösterdi. 2 milyon tondan fazla kondensat üretilen doğal gaz sahasından 13 milyar metreküpten fazla gaz elde edildiği bildirildi.

Petrol ve doğal gaz zengini kardeş ülke Azerbaycan, dünyanın en büyük gaz kondensat sahaları arasında yer alan Şah Deniz sahasında 13 milyar metreküpten fazla doğal gaz ve 2 milyon tondan fazla kondensat ürettiğini bildirdi.

13 milyar metreküpten fazla doğal gaz bulunan Şah Deniz tesislerinin üretim kapasitesi şu anda günde yaklaşık 70 milyon standart metreküp gaz olduğunu biliniyor. Yılın ilk yarısında Şah Deniz sahası, Azerbaycan (Azerkontrakt'a), Gürcistan (GOGC'ye) ve Türkiye'deki (BOTAŞ'a) pazarlara, BTC Şirketi'ne birden fazla lokasyona ve Avrupa'daki alıcılara gaz teslimatı sağlamaya devam etti.

Çoğunluğu Şah Deniz 2 projesiyle ilgili olan işletme giderlerine yaklaşık 1,2 milyar dolar ve sermaye harcamalarına yaklaşık 186 milyon dolar harcandı. Ayrıca, 2022'nin ilk yarısında Şah Deniz 2 projesi, üçüncü çeyrekte Batı Güney kanadından üretime başlamaya doğru güvenli bir şekilde ilerledi.

TPAO detayı

BP ilk ofisini Haziran 1992'de Bakü'de açtı ve o zamandan beri Azeri-Çırak-Güneşli (ACG), Şah Deniz, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve Güney Kafkasya gibi projelerle Azerbaycan'ın petrol ve gaz sektörüne katkıda bulundu. Boru hattı (SCP). Şah Deniz gaz sahasının geliştirilmesine ilişkin sözleşme 1996 yılında imzalandı. Şah Deniz projesinin hissedarları BP (işletmeci yüzde 29,99), LUKOIL yüzde 19,99, TPAO yüzde 19, SOCAR yüzde 14,35, NICO (yüzde 10) ve SGC (yüzde 6,67).

Star Gazetesi