Dev projede son durum havadan görüntülendi

Proje kapsamında kule keson temellerinin 1. aşamasının imal edileceği kuru kavuz çalışmaları tamamlanırken, kule temeli keson imalatı çalışmalarına başlandı. Kule keson temellerinin oturacağı deniz tabanında zemin iyileştirmesi için 192 adedi kuzey kulede, 165 adedi güney kulede olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapındaki çelik kazık çakımı gerçekleştiriliyor. Güney kulede 18 Mart 2018 tarihinde başlanan çalışmalarda bugüne kadar 165 adet kazığın tamamı çakılıp, 192 adet kazığın çakılacağı kuzey kulede ise bugüne kadar 157 adet kazık çakıldı.



Gelibolu’ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar hızlanarak devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki yapılan çalışmaların bulunduğu bölgenin son hali drone ile havadan görüntülendi. Çanakkale Boğazı’nın inci gerdanlığı için süren çalışmalarda gelinen aşamalar ve yapılan hummalı çalışma görüntülere yansıdı.



TOPLAM 101 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) otoyolu kesimi yap - işlet - devret projesi, 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda.



Proje, Malkara’nın güneyinden, Şarköy’ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe’nin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşıyor. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacak.



Proje için 26 Ocak 2017 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ihale sonucunda, Limak-Yapı Merkezi-SK-Daelim OGG tarafından verilen 16 yıl 2 ay 12 gün teklif en uygun teklif olarak belirlendi.



18 Mart 2017 tarihinde temeli atılarak 31 Mart 2017 tarihinde işe başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale otoyolu, İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak proje konumunda.

MARMARA VE EGE İLE ULAŞIM SAĞLANACAK



Proje ile Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir otoyolunun tamamlanması ile birlikte Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara otoyolu, İzmir-Aydın otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi’ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara otoyolu ve Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi’nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.



1915 Çanakkale Köprüsü; 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, 770’er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak.



365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü 2x3 trafik şeritli olacak. Köprü tabliyesinin yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülmekte olup, tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları teşkil edilecek. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre uzunluğunda olacak.



Proje kapsamında, 1 adet asma köprü, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 4 adet betonarme viyadük, 6 adet alt geçit köprüsü, 38 adet üst geçit köprüsü, 5 adet köprü, 43 adet alt geçit, 115 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 adet kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 adet otoyol hizmet tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi, 6 adet ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

Asma köprü ve otoyol güzergahında proje çalışmaları devam ediyor. 19 Aralık 2017 tarihinde başlanan Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının oturacağı konumlarda deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı. Kule keson temellerinin 1. aşamasının imal edileceği kuru havuz çalışmaları tamamlanmış olup, kule temeli keson imalatı çalışmalarına başlandı. Kule keson temellerinin oturacağı deniz tabanında zemin iyileştirmesi için 192 adedi kuzey kulede, 165 adedi güney kulede olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapındaki çelik kazık çakımı gerçekleştiriliyor. Güney kulede 18 Mart 2018 tarihinde başlanan çalışmalarda bugüne kadar 165 adet kazığın tamamı çakılıp, 192 adet kazığın çakılacağı kuzey kulede ise bugüne kadar 157 adet kazık çakıldı. Islak havuz iskele inşaatı, Asya ve Avrupa ankraj imalatları devam etmekte. Asya kule temeli için çakıl yataklama çalışmaları tamamlandı. Proje başlangıcı olan Malkara kavşağı ile Koru arasındaki kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmalarına başlandı.



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Bu boğaz köprüsünün yapılmasıyla birlikte hem bölgemize hem Lapseki ilçemize hem ekonomik yönüyle hem sosyal ve kültürel yönüyle birçok katkısı var. Burada belki en önemli konulardan bir tanesi insanlar için artık zaman çok değerli. Burada gelip saatlerce gemi kuyruğunda bekliyorlar. Lapseki’ye birçok yatırımcı gelip yatırım yapmak istiyorr. Biz bunu görüyoruz. Şuanda gelip giden buraya yatırım yapmak isteyen insanlar var. Buradaki araştırmalarını yapıp zaman içerisinde değerlendirmelerini yapacaklarını düşünüyorum. Boğaz köprüsünün yapımı ile birlikte Malkara-Gelibolu 101 kilometrelik otoyol ve boğaz köprüsünün yapımı bu ihalenin içindeydi. Buradaki bağlantı yollarıyla beraber bütün çalışmalar devam ediyor. Bizim bölgemizdeki kamulaştırmalarda sona ermek üzere. Kamulaştırmalar bir taraftan devam ediyor ama bu yol çalışmaları ve köprü çalışmaları da şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.