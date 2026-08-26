Dev organizasyon başladı! Efsanelerden Türkiye çıkarması

Kamp katılımcıları organizasyon kapsamında; Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson, NBA efsanesi ve eski Yugoslavya Erkek Milli Takımı oyuncusu Vlade Divac, eski NBA ve İtalya Erkek Milli Takımı oyuncusu Danilo Gallinari, NBA All-Star oyuncusu ve 2021 NBA şampiyonu Brook Lopez (LA Clippers), 2021 NBA şampiyonu ve üç kez NBA All-Star seçilen Khris Middleton (Washington Wizards) ve 2023-24 sezonunda Kia NBA En İyi Savunma İkinci Takımı’na seçilen Jalen Suggs (Orlando Magic) gibi güncel ve eski NBA ve FIBA oyuncuları ile antrenörlerinden doğrudan eğitim alma fırsatı yakalıyor.

Kampın açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Şehirlerin anası İstanbul'a hepiniz hoş geldiniz." diyerek katılımcıları selamlarken, İstanbul'un bütün spor dallarında olduğu gibi basketbolda da tesisleşmeyi hızlı şekilde tamamladığını belirtti ve ekledi: “Bu tesis son dönemde tamamlanan tesislerden birisi. İnanıyorum ki bu kamp süresince her bir genç sporcu hayallerini gerçekleştirecek. Sizler seçilmiş sporcularsınız. Size destek veren başta koçlarınız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun.”

NBA Küresel Basketbol Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Troy Justice de, “2001 yılında düzenlediğimiz ilk kamptan bu yana BWB, yeni nesil yeteneklere koçluk yaptı, onların gelişimine katkı sağladı ve onlara ilham verdi. Aynı zamanda farklı ülkelerden ve kültürlerden gençlerin temel liderlik ve yaşam becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturdu. Bugüne kadar 150’den fazla eski kamp katılımcısı NBA veya WNBA’e yükseldi. Bugün ise yeni bir dönemin kapısını açıyoruz. BWB Next Up, yeni bir formatın ilk organizasyonu. Bu format, dünyanın dört bir yanındaki en parlak basketbol yeteneklerini ilk kez birbirleriyle rekabet etmek ve birlikte antrenman yapmak üzere bir araya getiriyor. Bunu başlatmak için Türkiye’den daha iyi bir yer olamazdı. Tutkulu taraftarları, köklü basketbol geleneği ve elit oyuncular yetiştirme konusundaki uzun geçmişiyle Türkiye, NBA’in Avrupa’daki en önemli pazarlarından biri olmaya devam ediyor. Bize ev sahipliği yapan bu muhteşem tesis de Türkiye’nin basketbola ve oyunun geleceğine yatırım yapma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

FIBA Oyuncular Birimi Başkanı Kimberley Gaucher da şunları ifade etti: “NBA’e, 25 yıldır sürdürdüğümüz ve küresel basketbol topluluğu üzerinde çok büyük bir etki yaratan bu olağanüstü iş birliği için teşekkür etmek istiyorum. Şunu da özellikle belirtmek isterim: Bugüne kadar 1.490 kamp katılımcısı, ülkelerinin A milli takımlarını temsil etme başarısı gösterdi. 25. yıl dönümümüzde oynama fırsatı bulduğumuz bu tesis gerçekten muhteşem. Sayın Vali’ye desteği için teşekkür ederiz. Bugün burada bizimle birlikte olmanız gerçekten çok değerli. Koçlara da bu genç nesille tutkularını ve tavsiyelerini paylaşmak için zaman ayırdıkları için teşekkür ediyorum; hepiniz harikasınız. Ve son olarak kamp katılımcılarına: Tebrikler. Önümüzdeki dört günü büyük bir heyecanla bekliyoruz ve kariyerleriniz boyunca sizleri takip etmek için sabırsızlanıyoruz. Gelecek bugün, bu kampta başlıyor. Yeni nesil, bu geleceği ileriye taşımaya hazır.”

Atlanta Hawks Yardımcı Antrenörü Ekpe Udoh ise, “Burada olduğum için ve bu özel günde burada bulunmamızı sağlayan organizasyon için minnettarım. Daha önce de buraya geldim ve İstanbul’un kalbimde özel bir yeri var. Umarım burada geçireceğiniz süre boyunca kültürün, yemeklerin ve şehrin sunduğu diğer güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Kamp katılımcılarına ise şunu söylemek istiyorum: Elinizden gelenin en iyisini yapın, sınırlarınızı zorlayın, rekabet edin ve günün tadını çıkarın” şeklinde konuştu.

2002 ve 2008 yıllarında düzenlenen BWB Avrupa etkinliklerinin ardından, üçüncü kez İstanbul’da hayata geçirilen BWB kampı, aynı zamanda programın yeni formatının da ilk uygulaması unvanını taşıyor. NBA ve FIBA’nın küresel yetenek gelişimi ve topluluk erişim programı BWB’nin 25’inci yıl dönümü kapsamında, NBA ve FIBA geçtiğimiz dönemde BWB Next Up programını duyurmuştu. Söz konusu program kapsamında, ABD dışından seçilecek erkek ve kadın sporculardan oluşan 80’er genç yetenek için iki farklı kamp düzenleniyor. Kamplarda en iyi performansı sergileyen oyuncular, bir sonraki NBA ve AT&T WNBA All-Star etkinlikleri kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına davet edilecek. Kadınlar BWB Next Up organizasyonun birincisi ise 2026 yılının sonbaharında düzenlenecek.

Kampın son gününde düzenlenecek törenle; sahada ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan katılımcılara Kim Bohuny Kamp MVP’si (En Değerli Oyuncu), Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonu, En İyi Savunmacı (Defensive MVP) ve Playoff MVP'si ödülleri takdim edilecek.

NBA’de son sezonun açılış gecesi, takım kadrolarında yer alan rekor sayıdaki 135 uluslararası oyuncu arasında, geçtiğimiz yıllarda BWB kamplarına katılmış 50’den fazla oyuncu bulunuyordu. NBA All-Star oyuncuları Deni Avdija (Portland Trail Blazers; İsrail; BWB Avrupa 2018; BWB All-Star 2019), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder; Kanada; BWB All-Star 2016), Jamal Murray (Denver Nuggets; Kanada; BWB All-Star 2015) ve Pascal Siakam (Indiana Pacers; Kamerun; BWB Afrika 2012) da bu isimler arasında yer almıştı. 2001'den bu yana 149 ülke ve bölgeden 4.900'den fazla katılımcıya ulaşan BWB’nin eski katılımcıları arasında yer alan 155 sporcu, ilerleyen dönemde NBA ya da WNBA'e adım attı. NBA ve FIBA, bugüne kadar 6 kıta ve 36 ülkeye yayılan 56 şehirde toplam 86 BWB kampı düzenledi.