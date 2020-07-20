Dev operasyon öncesi Ankara’da Libya zirvesi! Peş peşe görüşmeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önce Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü. Akar, kritik görüşmeden çok kısa bir süre sonra ise Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü. Görüşmelerin darbeci Hafter'in Sirte'deki militanlarına yönelik başlatılacak operasyon öncesi olması dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Akar, önce Malta daha sonra ise Libya İçişleri Bakanı'nı ağırladı. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti. İki isim de Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı.

Önce Maltalı bakan ile görüştü

Ankara'daki Milli Savunma Bakanlığı yoğun görüşmelere sahne oldu. Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Camilleri'yi Hulusi Akar karşılarken, askeri tören düzenlendi. Şeref defterini imzalayan Camilleri ile Akar baş başa görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti ve açıklama yapılmadı.

Hemen ardından Libya İçişleri Bakanı ile görüştü

Ankara'daki bir diğer önemli misafir ise Libya İçişleri Bakanı Feti Başağa'ydı. Sirte operasyonu öncesi Ankara'ya gelen Başağa da askeri törenle karşılandı. Şeref defterini imzalayan Başağa ile Akar arasında oldukça önemli bir görüşme gerçekleşti. İki ismin görüşmesi basına kapalı ve baş başa gerçekleşti.

Neler konuşuldu?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmelere ilişkin bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak görüşmelerin Libyadaki son durum ile ilgili olduğu belirtiliyor. Libya ile Malta'nın birbirine yakınlığı dikkat çekerken, Sirte operasyonu öncesi görüşmelerin oldukça kritik olduğu değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacağını ve Libya'da da meşru hükümete desteğini sürdüreceğini söylemişti. Erdoğan, Cuma çıkışında yöneltilen Libya sorusuna, "Libya'da darbeci Hafter'i destekleyenler ile meşru Serrac yönetimini destekleyenlerin mücadelesi sürüyor" şeklinde yanıt vermişti.

Erdoğan, BM'nin desteği ile Libya'da yeni bir anlaşma yapılacağını da ifade etmişti.