Dev metro nihayet açılıyor: 3 ili birbirine bağlıyor!

İstanbul’da trafik sorununu büyük ölçüde hafifletecek olan yeni metro hattı projesinde sona yaklaşıldı. Anadolu Yakası’nın önemli ilçeleri olan Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy’ü birbirine bağlayacak bu dev metro hattı, üç ay içerisinde hizmete girecek. Toplamda 1 milyon 600 bin kişilik nüfusa hitap edecek olan hattın 2025 yılı içinde tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor. Şu ana kadar projenin %85'i tamamlandı.

Metro Hattının Özellikleri ve Durakları

Yeni metro hattı, İstanbul’un kuzey-güney ekseninde önemli ulaşım noktalarını birbirine bağlayacak ve farklı hatlarla entegre olacak şekilde tasarlandı:

Çarşı İstasyonu: Üsküdar-Çekmeköy Metrosu'na bağlanarak iki büyük hattın kesişim noktası olacak.

Yeni Sahra İstasyonu: Kadıköy-Sabiha Gökçen Metrosu’na entegre olarak, havalimanına ulaşımı kolaylaştıracak.

Tütüncü Mehmet Efendi İstasyonu: Marmaray ile bağlantı sağlayarak Avrupa ve Asya yakaları arasında kesintisiz ulaşım sunacak.

Toplamda 11 duraktan oluşacak bu hat, özellikle Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinin trafik yükünü hafifletecek ve İstanbul’un ulaşım konforunu artıracak.

GEÇECEĞİ DURAKLAR

Kazım Karabekir

SBÜ Hastanesi

Çarşı

Atakent

Site

Finans Merkezi

Ataşehir

Yenisahra

Sahrayıcedit

Tütüncü Mehmet Efendi

60. Yıl Parkı