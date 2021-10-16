Dev markette Müslüman düşmanlığı

MÜNÜBE YILMAZ

ABD’nin en büyük marketler zincirine sahip olan Wallmart’ta Müslüman çalışana negatif ayrımcılık yapıldı. Wallmart’ta çalışan Iraklı mülteci Seenaa Najım’e sözlü hakarette bulunarak ayrımcılık yapan iki mağaza sorumlusu hakkında dava açıldı.

İngilizcesi olmadığından dolayı tercüman vasıtası ile yaşadıklarını anlatan Najım işyerinde gördüğü muameleyi “Sadece maaş çekimi alıp çıkacaktım. Bana her seferinde müşterilerin ve diğer çalışanların önünde seni bu işyerinden kovacağım diyerek tehditte bulunuyorlar” dedi.

İş yerinde mağaza sorumlularının dışında çalışanların da kendisi ile aptal diye alay ederek güldüklerini dile getiren Najım yaşadığı ayrımcılığı “Benimle ilgili bi Müslümanın başörtüsü ile burada çalışmasına neden izin veriliyor diyorlar” şeklinde aktardı.

Najım’ın avukatı Nabih Ayad Wallmart hakkında dava açtıklarını belirterek “Irak’taki evini bırakarak İşid’ten kaçan bu zavallı kadının özgürlükler ülkesi ABD’de yaşadıkları utanç verici” dedi.

Müslüman çalışana yapılan ayrımcılık ile ilgili açıklama yapan Wallmart ise “Yapılan bu şikayeti ciddiye alacağımızı ve hakkımızda açılan dava ile ilgili üzerimize düşeni yapacağımızı belirterek, tüm çalışanlarımıza saygı duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” açıklamasında bulundu.