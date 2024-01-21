Dev maç sonrası ayrılığı duyurdu
Galatasaray maçı sonrası Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, Trabzonspor formasıyla son maçına çıktığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.
Karşılşamanın ardından Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas açıklamalarda bulundu.
Bordo-mavili formayla son maça çıktığını belirten Bakasetas şunları kaydetti:
"Trabzonspor formasıyla son maçıma çıktım. Daha iyi bir veda isterdim. Hayatta bazen istekleriniz olmayabiliyor. Buradan ayrılırken herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm."
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