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Spor Dev maç sonrası ayrılığı duyurdu
Spor

Dev maç sonrası ayrılığı duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-21 22:04:00 -
Dev maç sonrası ayrılığı duyurdu

Galatasaray maçı sonrası Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, Trabzonspor formasıyla son maçına çıktığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.

Karşılşamanın ardından Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili formayla son maça çıktığını belirten Bakasetas şunları kaydetti:

"Trabzonspor formasıyla son maçıma çıktım. Daha iyi bir veda isterdim. Hayatta bazen istekleriniz olmayabiliyor. Buradan ayrılırken herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm."

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