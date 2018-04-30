Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dev maç şifresiz kanalda!

Şampiyonlar Liginde Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Real Madrid - Bayern Münih maçı, yarın TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:19
Dev maç şifresiz kanalda!

Devler Ligi'ndeki "erken final" heyecanı TRT'de yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih yarın kozlarını paylaşacak.
Maç yarın 21.45'ten itibaren TRT1'den canlı yayınlanacak.

MAÇI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak. Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da görev alacak.

5. YARI FİNALİNE ÇIKACAK

Tecrübeli hakem, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetecek. Çakır, bu mücadeleyle birlikte Devler Ligi'nde son 4 sezonda 1'i final olmak üzere 4 yarı final yönetmiş olacak.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:19
  1. TRT1
  2. Şampiyonlar Ligi
  3. Cüneyt Çakır
  4. Real Madrid
  5. Bayern Münih

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirtaş ve Önder'e hapis cezası!
    1. Demirtaş ve Önder'e hapis cezası!
    2. Evde kolayca yapabileceğiniz akne..
    3. Burası Afrika değil Türkiye'de bir..
    4. Batı Türkiye'ye neden düşman?
    5. Çayda şeker kullanma alışkanlığını..
    6. Yunanistan'da Türk rüzgarı esti!
    7. Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon..
    8. Afrika savanası değil Türkiye
    9. İzmir'de feci kaza! Bir aile yok oldu
    10. Hangi yiyecek içeceklerde böcek var?
    11. "Maçı oynarsak, bu koltukta oturamam”
    12. Mehmet Ayan: Beşiktaş mağlubiyeti..
    13. 26 yıl sonra Süper Lig'in kapısına..
    14. Şaka yapmak için eşini sıkıştırdı!..
    15. Cem Dizdar'dan çarpıcı yorum:..
    16. İspanya ayakta! Taraftarlar sokağa..
    17. Kurtlar Vadisi'nin yeni kanalı belli..
    18. Kaçakçılık operasyonunda ele..
    19. Prens Muhammed bin Selman'dan..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs..
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı