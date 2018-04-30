Dev maç şifresiz kanalda!

Devler Ligi'ndeki "erken final" heyecanı TRT'de yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih yarın kozlarını paylaşacak.

Maç yarın 21.45'ten itibaren TRT1'den canlı yayınlanacak.



MAÇI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK



İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak. Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da görev alacak.



5. YARI FİNALİNE ÇIKACAK



Tecrübeli hakem, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetecek. Çakır, bu mücadeleyle birlikte Devler Ligi'nde son 4 sezonda 1'i final olmak üzere 4 yarı final yönetmiş olacak.