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Ekonomi Dev kuruluştan Türkiye açıklaması: Gecikme olabilir!
Ekonomi

Dev kuruluştan Türkiye açıklaması: Gecikme olabilir!

Yeniakit Publisher
2024-08-21 16:11:00 - 2024-08-21 16:16:01
Dev kuruluştan Türkiye açıklaması: Gecikme olabilir!

Uluslarası Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türkiye'deki dolarizasyona dikkat çekerek, Eylül ayında yapılması planlanan faiz indiriminde gecikme olabileceğini açıkladı.

Goldman Sachs'ın dahil olduğu bazı uluslararası kurumlar Türkiye'de dolara artan yerel ilgiyi radarlarına alıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, dolarizasyonun başlamasının “bozulan beklentilerin göstergesi” olduğunu söyledi. İlk faiz indiriminin Eylül ayında gerçekleşmesini bekleyen Goldman Sachs, dolara yönelimin ivme kazanması ve enflasyonist baskılardaki artışın, faiz indirim döngüsünde gecikmeye yol açabileceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre son haftalarda Döviz mevduatlarında yukarı yönlü ivme dikkat çekiyor.

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, bunun “önemli bir trend değişikliği” olabileceğini söyledi. Mart ayından bu yana, yerel para birimi varlıklarına ve yetkililerin Türk lirasını nispeten istikrarlı tutma becerisine olan güven arttıkça döviz mevduatları yaklaşık 24 milyar dolar düşmüştü. Türk lirası bu yıl dolara karşı yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti ve aylık kayıplar enflasyon oranının altında kaldığı için para birimi reel anlamda değer kazandı.

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, TCMB'nin son faiz kararı ile yayımladığı açıklamanın yılın kalanında politika faizinin sabit kalacağı tahminini desteklediği değerlendirmesini yaptı.
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