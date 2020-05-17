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Yerel

Dev kaya parçaları yola düştü

Adana’nın Feke İlçesi Saimbeyli yolu Sulemişli mahallesi Çatal Irmak mevkinde yola düşen kaya parçası yolun saatlerce kapanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 01:12:20 -
Dev kaya parçaları yola düştü

Adana’nın Feke İlçesi Saimbeyli yolu Sulemişli mahallesi Çatal Irmak mevkinde yola düşen kaya parçası yolun saatlerce kapanmasına neden oldu. Feke Belediyesi ve Adana Büyükşehir belediyesi ekipleri kaya parçasının kapattığı yolu 7 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açtı.


Edinilen bilgilere göre Adana’nın Feke ilçesi, Saimbeyli yolu Sulemişli mahallesi, Çatal ırmak mevkinde yol boşken düşen dev kaya parçası büyük bir facianın önüne geçti. Dev kaya parçası Feke belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi yol şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen 7 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı. Kayanın düştüğü anda yolda araç ve vatandaşın olmaması büyük bir faciayı önledi.

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