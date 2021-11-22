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Gündem Dev ilaç şirketi hakkında flaş karar
Gündem

Dev ilaç şirketi hakkında flaş karar

Rekabet Kurulu, İrlandalı Allergan İlaçları Şirketi için soruşturma açılmasına kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 16:03:00 -
Dev ilaç şirketi hakkında flaş karar

Rekabet Kurulu, Allergan İlaçları Tic. AŞ hakkında soruşturma açılması kararı aldı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulu, Allergan İlaçları’nın Botox markalı ilacı Ulusal Ecza Tıbbi Cihazlar Deposu'na tedarik etmeyerek hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını, Ankara 10. İdare Mahkemesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, iddialara yönelik soruşturma açılmasına gerek olmadığına 2013 yılında karar verilmişti. Kurulun bu kararı, mahkemenin 22 Eylül'deki kararından dolayı iptal edildi.

Kurul, dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 28 Ekim'de müzakere etti. Söz konusu mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen Allergan İlaçları Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

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