  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Torun bakma maaş başvurusu nasıl yapılır? Torun bakma maaşı ne kadar?

ABD kabusu yaşıyor: Son 24 saatte...

‘Namaz değil, bale yapmalarını istiyoruz’ diyen Türkan Saylan kimdir? Türkan Saylan’ın skandal ifadeleri nelerdir?

Aile yapımıza konan bomba patlamadan...

Kadir gecesi
için kalan
Dünya

Dev havayolu şirketi 30 bin kişiyi işten çıkaracak

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, koronavirüs salgını nedeniyle 30 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bu rakam, havacılık sektöründeki en yüksek işten çıkarma olarak tarihe geçecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:30:00 -
Dev havayolu şirketi 30 bin kişiyi işten çıkaracak

Bloomberg'ün haberine göre, Dubai merkezli hava yolu şirketi Emirates, yaklaşık 30 bin çalışanını işten çıkarmayı değerlendiriyor. Bu rakam gerçekleşirse, koronavirüsü salgını nedeniyle darbe alan havacılık sektöründeki en yüksek sayıda işten çıkarma olarak kayıtlara geçecek.

105 bin çalışanı bulunuyor

Dünyanın en büyük uzun uçuş hava yolu şirketinin Mart itibarıyla 105 bin çalışanı bulunuyor. Şirket, salgının havacılık sektöründeki olumsuz etkisinin yıllarca sürebileceği beklentisiyle maliyetleri kısmayı planlıyor.

Büyük uçaklara veda

Devlete ait şirket, 2020'nin ilk çeyreğinde bulduğu 1,2 milyar dolarlık finansmana ek olarak devletten yeni yardım bekliyor. Şirket, işten çıkarmaların yanı sıra 500'ü aşkın yolcu kapasitesine sahip A380 filosunu da emekli etmeyi planını hızlandırmayı planlıyor. Dünyada birçok hava yolu şirketi, koronavirüs salgınından ağır darbe alırken, birçok şirket yığınsal işten çıkarma yoluna gidiyor.

Çalışanlar arasında Türk pilotlar da var

Emirates, Türkiye'den de personel istihdam ediyordu. Şirket, pilot ekibine Türkiye'den başvuran adaylar için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde Crowne Plaza İstanbul Florya'da görüşme günü düzenlemiş, maaşın 16 bin dolar seviyesinde olduğu basına yansımıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı