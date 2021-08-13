Dev hasılat! Fenerbahçe'nin kripto para kazancı belli oldu
Fenerbahçe, Paribu ile yaptığı anlaşma sonrası Token'lardan 436 milyon TL hasılat elde etti. Sarı-Lacivertli kulüp, ön satışa çıkan Token'ların 1,5 saat içinde tükendiğini açıkladı.
Kanarya, kripto para projesinden ciddi gelir elde etmeye başladı. Fenerbahçe, bugün ön satışa sunulan Token'lardan toplamda 436 milyon TL hasılat elde etti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen resmi imza töreninin ardından Fenerbahçe Token ön satışı başlamış ve ön satışa sunulan Fenerbahçe Token'lar 1.5 saat içinde tükenmiştir.Bu satıştan Kulübümüzün toplam hasılatı 436 milyon TL olmuştur.Kulübümüzün 12 Ağustos 2021 tarihinde KAP'a yaptığı açıklama ile gelirimizin yüzde 75'ini kapsayan miktar kamuoyu ile paylaşılmıştır."