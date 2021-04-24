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Dev harekattan ilk görüntüler! 460 hedef vuruldu

Terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler...

Yeniakit Publisher
2021-04-24 22:48:00 - 2021-04-24 22:52:10

Mili Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

460 hedef vuruldu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyona ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır. Çok sayıda teröristin de bu operasyon sayesinde etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Müteakiben, Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır.

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Yorumlar

fevzi

Hay Maşallah Allah bizleri iç ve dış düşmanlardan korusun HDP ile ortak olanlara duyurulur
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mustafa

vur mehmedim Allah aşkına vur .reis seni çok seviyorum
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