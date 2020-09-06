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Ekonomi Dev girişim sermayesi yatırım fonu kuruluyor
Ekonomi

Dev girişim sermayesi yatırım fonu kuruluyor

Vakıf Katılım, Albaraka Türk ve Bilişim Vadisi ortaklığında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için imzalar atıldı. 100 milyon lira sermayeli fon, yeni ve yerli projeler ile yatırımların hayata geçmesine imkân tanıyacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 09:56:00 -
Dev girişim sermayesi yatırım fonu kuruluyor

Ekonomiye güç katmak, yerli üretimi arttırmak için bir hamle daha yapıldı. Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurmak için düğmeye basıldı. Vakıf Katılım, Albaraka Türk ve Bilişim Vadisi yöneticileri tarafından 100 milyon liralık fonun devreye alınmasını öngören anlaşma imzalandı.

Yerli ve milli dönüşüm vurgusu

İmza töreninde konuşan Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Kurum olarak ekonomiye olumlu katkıda bulunduklarını kaydeden Oran, “Ülkemize katma değer sağlayan firmalara pozitif ayrımcılık yaptık. Yüksek teknoloji ve inovasyon konusunda start up’lara ihtiyaç duydukları fon desteğini sağlamakta tereddüt etmedik” ifadelerini kullandı. Oran, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’yla da pek çok firmanın ve projenin ülkenin teknolojik değişimine katkı sunacağını dile getirdi.

Başarı için koşturacağız

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku da Girişim Sermayesi Yatırım Fonu projesinin önemine dikkat çekerek, şu görüşleri paylaştı: “Gerçekten de çok hızlı şekilde çalışıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın da katkılarıyla pandemiye rağmen önemli aşama kat edildi. İnşallah, süratle fonu hayata geçiriyor olacağız. Beraber bu işin başarısı için koşturuyor olacağız. Öncüler yol açarlar ama bir defa yol açıldı mı da başarılar geliyor olacak.”

En az 10 Turcorn çıkaracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise girişimleri destekleyerek rekabet güçlerini arttırmakta kararlı olduklarını aktararak, “Biyoteknoloji, yapay zekâ, siber güvenlik, mobil uygulamalar gibi alanlarda da ciddi potansiyelimiz var. 2023’e kadar en az 10 TURCORN çıkaracağız derken, biz kendimize bu potansiyeli baz aldık” dedi.

 

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