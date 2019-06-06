Dev gemi mehter takımı ile karşılandı İstanbul Sarayburnu'na demir atan kruvaziyer gemisinin yolcuları limanda mehter takımı ile karşılandı.

Sarayburnu’na demir atan "Seven Seas Voyager" isimli dev geminin yolcularını, mehter takımı karşıladı. Kruvaziyer gemisi 722 yolcusuyla Sarayburnu limanına yanaştı. Burada demir atan 206 metre uzunluğundaki 11 katlı yolcu gemisi, limanda mehter takımıyla karşılandı. İçinde havuz, gösteri merkezi, spor salonu ve güzellik salonunun da bulunduğu dev geminin yarın Kuşadası’na hareket edeceği öğrenildi.

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