Dev gemi 17 Nisan’da Türkiye’de: Yola çıktı
Cezayir bandıralı gemi 2017’de inşa edilmişti.
Cezayir’in Arzew Limanı’ndan yola çıkan “Ougarta” adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 7 Nisan’da Türkiye’de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, bugün Cezayir’den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.
171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 7 Nisan’da Marmara Ereğlisi LNG Terminali’ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi 2017’de inşa edilmişti.
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