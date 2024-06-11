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Ekonomi Dev finans kuruluşundan Türkiye kararı! İkiye katlanacak
Ekonomi

Dev finans kuruluşundan Türkiye kararı! İkiye katlanacak

Yeniakit Publisher
2024-06-11 16:39:00 -
Dev finans kuruluşundan Türkiye kararı! İkiye katlanacak

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Başkanı Jin Liqun, Türkiye'ye 4,5 milyar dolar finansman sağladıklarını belirterek, 'Gelecek birkaç yıl içinde Türkiye'ye yönelik kredi programını ikiye katlamak istiyoruz.' dedi.

Jin, AA muhabirine, bankanın aktiviteleri, Türkiye'ye sağladığı finansman ve gelecek döneme dair planlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üye ülkelerin hükümetleri ve özel sektörüyle çalışarak ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedeflediklerini ifade eden Jin, 2016'dan bu yana 38 ülkede, toplam tutarı 52 milyar dolar olan 270'den fazla projeyi onayladıklarını söyledi.

Jin, Türkiye'nin, bankanın önemli üyelerinden biri olduğunu ve finansman imkanından en fazla yararlanan üçüncü ülke konumunda bulunduğunu bildirdi.

Devlet ve özel sektörün birlikte çabasıyla ülke ekonomisine sağlanacak faydanın artacağını vurgulayan Jin, "Her iki tarafın çabalarıyla ülkenizde daha fazlasını yapabiliriz. Ülkenin ihtiyaçları göz önüne alındığında 4,5 milyar dolar çok az bir rakam ancak biz bunu ikiye katlamak ve daha fazla projeye katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.


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"ÇOK YILLI FİNANSMAN PROGRAMI DA OLUŞTURUYORUZ"

Jin, Türkiye için 4,5 milyar dolarlık krediyi onayladıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda çok yıllı finansman programı da oluşturuyoruz. Gelecek birkaç yıl içinde Türkiye'ye yönelik kredi programını ikiye katlamak istiyoruz. İhtiyaç ve bir talep var. 2024 yılı için çok iyi gidiyoruz. İnanıyoruz ki gelecek dönemde 8-10 milyar dolar veya biraz daha fazlasına ulaşabiliriz."

Türkiye ekonomisini yakından takip ettiğini belirten Jin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülke ekonomisinin yönetiminde önemli bir gelişme görülüyor. Mevcut durum şu an oldukça istikrarlı ve büyüme potansiyeli çok umut verici. Türkiye ile kamuda, özel sektörde partner olmaktan çok mutluyuz. Birlikte çalışarak bir fark yaratabileceğimize inanıyorum."

"DEPREM SONRASI ACİL FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLANDI"

Jin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası acil finansman desteği sağladıklarını hatırlatarak, büyük doğal afetlerden sonra yeniden yapılanmanın uzun bir süreç olduğunu anlattı.

Deprem bölgesine sağlanan finansmanın iki aşamadan oluştuğunu belirten Jin, "300 milyon dolar finansman verildi. Bunun 200 milyon doları yol ve otoban gibi yıkılan altyapının onarılması için kullanılacak. Kalan 100 milyon dolar ise yerel banka aracılığıyla farklı projelere ulaştırılacak." dedi.

Jin, bankanın ilave finansman sağlamak konusunda açık olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Doğrudan veya dolaylı olarak destek olabiliriz. Finansmanın bir kısmı doğrudan deprem sonrası altyapının yeniden inşası için kullanılabliir. Ayrıca, dolaylı olarak başka projeler de gerçekleştirilebilir. Biz hazırız. Hükümetin almak ve bizi de dahil etmek istediği her türlü girişimi desteklemeye hazırız."

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA ENERJİ PROJELERİNİN ROLÜ

Jin, finansman sağlanan projelerin ülkelerin sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu olduğuna işaret ederek, "Türkiye için de yenilenebilir enerji, enerji temini ve iletimi konularına büyük önem veriyoruz. Net sıfır emisyona geçişin sağlanması için hükümetle birlikte çalışmanın önemli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik büyümenin artan enerji ihtiyacını da beraberinde getirdiğini belirten Jin, artan talebi karşılarken aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında emisyonları düşürmeye yönelik adım atılması gerektiğini söyledi.

Jin, yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Enerji üretimi tek başına yeterli değildir iletim konusu da önemlidir. Eğer çok iyi ve son teknolojiye sahip bir iletim sisteminiz varsa sistemden kaynaklı kayıplar çok düşük olur." ifadelerini kullandı.

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