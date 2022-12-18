Dev final öncesi müthiş gelişme!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu ve dev final için geri sayıma geçildi. Hırvatistan'ı 3-0'la geçerek finale gelen Arjantin ile Fas'ı 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez final sevinci yaşayan Fransa'nın karşı karşıya geleceği maç öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransa Milli Takımı'nın en kritik isimlerinden biri olan Olivier Giroud'un final karşılaşmasında oynamasının şüpheli olduğu ifade edildi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası bugün son buluyor! Bir tarafta kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı tamamlamak isteyen Lionel Messi'nin liderliğindeki Arjantin, diğer tarafta ise üst üste ikinci kez şampiyonluk sevincine ulaşmayı hedefleyen Kylian Mbappeli Fransa... İşte takımın karşı karşıya geleceği maç öncesi yaşanan son gelişmeler...

Arjantin ile Fransa, saat 18.00'de Lusail Iconic Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Dev müsabaka öncesi Fransa Milli Takımı'nda sakatlık şoku yaşanıyor. Horozlar'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan golcü oyuncu Olivier Giroud'nun antrenmanda sakatlandığı öğrenildi.

Yıldız futbolcunun final karşılaşmasının ilk 11'inde sahaya çıkmasının zor olduğu hatta maç kadrosunda yer alma ihtimalinin şüpheli olduğu aktarıldı. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın maç saatine kadar bekleyeceği ve ilk 11 kararını öyle vereceği ifade edildi.

Son şampiyon Fransa ve tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin, armasının üzerine üçüncü yıldızı eklemek için sahaya çıkacak.

1998'de Brezilya'yı 3-0, 2018'de de Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fransa, kaptan Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye kafa attığı 2006 finalinde ise İtalya'ya penaltı atışlarıyla 5-3 yenilmişti.

Arjantin ise 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Fransa, Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de şampiyon olursa tarihte üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak.

1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Peleli kadrosuyla Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.

Futbolcu ve teknik adam olarak Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan turnuvadaki tek teknik adam Didier Deschamps, Katar'da da unvanını koruması halinde İtalyan meslektaşı Vittorio Pozzo'nun 84 yıllık rekoruna ortak olacak.