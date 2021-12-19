Dev derbinin muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de 2021 yılının son derbisi Kadıköy'de oynanacak. 17. hafta maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte dev derbi öncesi iki takımın son durumu, sakat futbolcular ve muhtemel ilk 11'ler...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında bugün sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligin son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 27 puan ve averajla lider Trabzonspor'un 15 puan gerisinde 5. sırada giriyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szala, Osayi, Crespo, Sosa, Novak, İrfan Can, Mesut, Valencia

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 3 futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek. Yine gribal enfeksiyon geçiren Tisserand da derbide arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de derbi öncesinde ceza ve sakatlıklar dolayısıyla yararlanamadığı 3 oyuncu, Beşiktaş maçında oynayabilecek.

Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçıyla cezasını tamamladı.

İrfan Can'ın yanı sıra sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş da derbide takımdaki yerlerini görev verilmesi halinde alabilecek.